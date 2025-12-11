Donald Trump desvela la fecha del regreso de Ilia Topuria

El presidente de Estados Unidos asegura que se están reteniendo peleas para el evento de la Casa Blanca en junio y que casi todos los combates serán por el campeonato

El evento que se va a celebrar en junio de 2026 en la Casa Blanca no va a ser una velada más de la UFC. Dados los luchadores que quieren estar ahí y cómo se están organizando muchos de los enfrentamientos en este final de año y en el arranque del próximo, apunta a ser la mayor velada de la historia.

Ya lo dijo el máximo mandatario de la UFC, Dana White, no va a ser un evento norteamericano, irán los mejores que puedan ir y se celebrarán las mejores peleas que se puedan cuadrar en un mismo evento.

Si fuera por los que han levantado la mano para ir, estarían Islam Makhachev, Ilia Topuria, Conor McGregor, Alex Pereira, Jon Jones... Y todo hace indicar que muchos de ellos estarán según ha desvelado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dado detalles sobre el evento que va a tener lugar el próximo 14 de junio.

"Están construyendo una 'arena', Dana White está montando una 'arena'", afirmó Trump, que fue muy atrevido al señalar una locura poco probable: "Habrá ocho o nueve peleas de campeonato, las más grandes que haya habido. Cada una de ellas con el título en juego, cada una de ellas de tipología legendaria", indica el máximo mandatario norteamericano.

"Están reteniendo peleas ahora mismo, unos seis meses, para el 250 aniversario el 14 de junio, así que será increíble. Tendremos a unas 6.000 personas sentadas enfrente de la Casa Blanca, y justo detrás habrá más de 100.000 con ocho o diez pantallas gigantes. Hay tanta gente pidiendo entradas... será una noche apasionante", añadía Trump.

Trump confirma que se están 'guardando peleas'

Nueve títulos en juego cuando sólo hay ocho divisiones en la UFC más el cinturón BMF, que se lo van a disputar el 8 de marzo Charles Oliveira y Max Holloway, no parece posible. Sobre todo porque posiblemente habrá que 'rellenar' los eventos de abril y mayo con campeones, pero que se estén 'reteniendo' peleas o programando para que determinados luchadores puedan estar en junio en la Casa Blanca sí que parece a tenor de los eventos que ya se conocen en 2026.

Todo apunta a que en junio podrían estar Makhachev, Volkanovski, alguno o los dos nuevos campeones (Yan y Van) y un Ilia Topuria que no podría reaparecer antes de mayo, ya que su rival (Gaethje y Pimblett) saldrá de una pelea que se celebra a finales de enero y que bien podría estar todo pensado, como dice Donald Trump, para que regrese en el evento de la Casa Blanca el 14 de junio.

Eso hará que Topuria esté casi un año sin pelear, ya que su último combate fue el 28 de junio de 2025, pero sería coherente con el calendario que él se ha impuesto de no pelear los primeros meses del año y con el que tendría su rival, con un margen de descanso tras luchar en enero.