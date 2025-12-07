Los dos rivales de Topuria hacen oficial su enfrentamiento y la UFC le dice a Tsarukyan que se busque adversario

"Va a tener que trabajar para volver. Me importa un carajo lo que diga el número", asegura Dana White sobre las pretensiones de Tsarukyan

Cuando, antes de que Topuria anunciara su parón, se daba por hecho que él encabezaría el primer gran evento numerado de la UFC en 2026, también se especuló con que la lucha coestelar podrían disputarla los que han sido los dos últimos rivales del hispano-georgiano Max Holloway y Charles Oliveira, con el cinturón BMF en juego.

Lo de Topuria, finalmente, no tuvo lugar, aunque luego ha quedado claro con el anuncio de la pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, que esa velada estaba pensaba para él. Pero sí que se ha hecho oficial el combate entre Oliveira y Holloway, una pelea que acaparará mucha atención por la espectacularidad de los dos contrincantes.

No es la primera vez que se enfrentan el hawaiano y el brasileño, pero desde la primera pelea entre ellos han pasado... diez años. Fue en agosto de 2015, en el peso Pluma y en aquella ocasión ganó Max Holloway.

Ahora, los dos han sido campeones y son leyendas de la compañía, pero todavía tienen ganas de lucha. Ambos se habían retado públicamente y habían calentado un posible duelo, y la UFC lo ha hecho oficial aprovechando el UFC 323 que ha tenido lugar este fin de semana en Las Vegas. Max Holloway pondrá en juego su cinturón del 'BMF' ante Charles Oliveira en el UFC 326 que se celebrará el próximo 7 de marzo en Las Vegas. "Esta es para los fans", señalaba el 'tuit' con el que la UFC hacía oficial la pelea.

Incluso tuvieron un cara a cara para promocionar la pelea, algo que también hicieron en Las Vegas Alexander Volkanoski y Diego Lopes, que se verán las caras el 31 de enero y Paddy Pimblett y Justin Gaethje, que lo harán una semana antes por el cinturón interino del peso Ligero.

Dana White advierte a Tsarukyan

Se da el caso de que cuando se anunció este combate, el número uno del ránking en esa división, Arman Tsarukyan, se quejó amargamente y culpó a la UFC de que querer hacer una estrella a Pimblett, de ahí que lo relegaran a él, ya que no sólo no va a pelear por el título ahora, sino que el ganador del Pimblett-Gaethje se enfrentará con Ilia Topuria.

Ante esto, Tsarukyan pidió que al menos le dejaran pelear por el cinturón BMF, algo que no va a ocurrir, ya que por éste se van a enfrentar Charles Oliveira y Max Holloway.

Preguntado por todo ello tras el UFC 323, el presidente de la compañía, Dana White, ha sido muy claro y le ha dicho al armenio que se busque rival y haga una nueva pelea. Y que le da igual el ránking que tenga porque tendrá que esperar. "Va a tener que trabajar para volver. Me importa un carajo lo que diga el número -de su ránking-", avisa un White al que no le debieron gustar las acusaciones de Arman Tsarukyan contra la UFC.