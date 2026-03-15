Hecher Sosa se estrena a lo grande en la UFC

Gran triunfo del español, por decisión unánime, ante el brasileño Lacerda en su debut en la UFC

Hecher Sosa debutó a lo grande en la UFC. Ante un luchador más experimentado en la compañía, el 'Guanche Warrior' no falló. Hizo lo que tenía planeado y prometido y acabó derrotando a Luan Lacerda por decisión unánime en un UFC Vegas 114 que ya también es historia de las MMA españolas.

El lanzaroteño logra así su duodécima victoria consecutiva -tiene un récord de 13 triunfos y una derrota- y pone su nombre en la Liga de artes marciales más conocida del planeta.

Sosa ya lo había avisado en los días previos. "Me siento con confianza para ganarle, incluso, en el suelo. Creo que él intentará derribarme. (...) Cuando se aloca la pelea, te puede sacar una sumisión desde cualquier lado. Es rápido para eso. Tiene fuerza en los agarres también. Entonces, es un peleador al que yo respeto", afirmaba el canario.

Sabía que Luan Lacerda había ganado por sumisión en once de las trece victorias que había logrado en su carrera y que, por lógica, lo iba a intentar de esa forma. La previsión no falló. El brasileño lo intentó de todos modos en el primer round y llevó la iniciativa, derribando al español, que trataba por todos los medios de no pelear en el suelo y lograba levantarse rápido. Pese a ello, Lacerda se apuntó esa manga.

Fue lo último positivo que logró. A partir del segundo round, Hecher Sosa empezó a mandar, a dominar arriba con su stricking y a lograr meter más manos que su rival. Aunque iban con lo justo, al brasileño se le acabó el cardio antes que al canario y eso marcó su derrota en un tercer round que se decantó claramente para el peleador español. Al final de la pelea había logrado conectar más de 100 golpes sobre Luan Lacerda.

Hecher Sosa se quedó con las ganas de finalizarlo

Hecher Sosa trató, incluso, de acabar con Lacerda antes del límite, algo que no ha logrado aún nadie, pero se veía ganador y no quiso arriesgar a que un golpe inesperado le fastidiara un triunfo que ya estaba cantado. El luchador español se vio ganador antes de que los jueces y el árbitro lo anunciaran. Tenía muy claro que, en el global, había sido mejor.

"No fue el debut que esperaba, pero sacamos la pelea adelante", reconocía Sosa al final de la pelea. Al igual en la Dana White's Contender, se quedó con las ganas de haber finalizado a su rival, algo que solía hacer en sus últimas peleas en WOW, pero estaba más que contento con haber ganado de esa otra forma.

"El rival ha sido muy aguerrido. Una pelea como las que a mí me gustan, con los dos ensangrentados. Así que, supercontento. La primera de muchas. Vamos a por más", señalaba Sosa nada más lograr su primera victoria en la UFC.