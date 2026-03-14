UFC Vegas 114 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Emmett vs Vallejos como combate estelar

Josh Emmett, el único que ha acabado un combate con Topuria en la UFC, mide al emergente Kevin Vallejos en el UFC Vegas 114 que tendrá el debut del lanzaroteño Hecher Sosa

Josh Emmett, el único luchador que acabó una pelea de pie ante Ilia Touria en la UFC, y el peleador al que comparan con el hispano-georgiano en el peso Pluma, Kevin Vallejos, se ven las caras en el combate estelar del UFC Fight Night Vegas 114 que se celebra este sábado en la 'Ciudad del Pecado'.

Emmett y Vallejos cierran una velada en la que habrá otro mito de la UFC como es la brasileña Amanda Lemos y también en la que debutará uno de los luchadores españoles más mediáticos de los últimos tiempos: el lanzaroteño Hecher Sosa.

El combate principal estará marcado más por la presencia de Vallejos que por la de su rival. El joven argentino ha ganado las tres peleas en la compañía -dos por KO- y ahora se mide a un rival que aguanta de pie a cualquiera y que medirá hasta dónde es capaz de llegar. Una prueba de fuego para el suramericano en lo que se prevé una pelea espectacular.

Estará precedida por un combate entre dos de las mejores del peso paja, Amanda Lemos y Gillian Robertson, y por otros luchadores entre los que destacan los brasieños Bruno Silva o Vitor Petrino. Aparte de un Hecher Sosa que debuta también en la UFC ante un luchador procedente de Brasil, Luan Lacerda.

Cartelera estelar o principal del UFC Vegas 114

Josh Emmett vs Kevin Vallejos (Peso pluma)

Amanda Lemos vs Gillian Robertson (Peso paja femenino)

Ion Cutelaba vs Oumar Sy (Peso semipesado)

Andre Fili vs José Miguel Delgado (Peso pluma)

Marwan Rahimi vs Harry Hardwick (Peso pluma)

Charles Johnson vs Bruno Silva ( Peso mosca)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 114

Vitor Petrino vs Steven Asplund (Peso pesado)

Brad Tavares vs Eryk Anders (Peso medio)

Chris Curtis vs Myktybek Orolbai (Peso wélter)

Bolaji Oki vs Manoel Sousa (Peso ligero)

Luan Lacerda vs Hecher Sosa (Peso gallo)

Bia Mesquita vs Montse Rendon (Peso gallo)

Elijah Smith vs Suyoung You (Peso gallo)

Piera Rodríguez vs Sam Hughes (Peso paja)

A qué hora es el combate entre Luan Lacerda y Hecher Sosa

La velada tendrá lugar este sábado 14 de marzo de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 114 se disputa a partir de las 22:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares. La pelea del español Hecher Sosa ante el brasileño Luan Lacerda se celebra en el cuarto turno, por lo que sería en torno a las 23:00 horas, dependiendo de cómo vayan los combates anteriores.

A qué hora es el combate entre Josh Emmett y Kevin Vallejos

El cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Josh Emmett y Kevin Vallejos, dará inicio a partir de las 1:00 horas de la madrugada (horario peninsular español), por lo que la pelea principal será en torno a las 3:00 horas de la madrugada.

Dónde ver por TV la pelea de Josh Emmett y Kevin Vallejos

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Josh Emmett y Kevin Vallejos, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 22:00 de la madrugada y podrá verse en España en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Ápex Arena de Las Vegas.