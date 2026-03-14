Punto y final a la espera del español Hecher Sosa en la UFC

El canario firmó hace meses con la compañía estadounidense de artes marciales y mixtas y por fin podrá mostrar todo su potencial

Se ha hecho esperar, pero ya tenemos al quinto español a punto de saltar al octógono para debutar con la compañía estadounidense de artes marciales mixtas, lo cual hará esta noche de sábado 14 de marzo Hecher Sosa en el UFC Vegas 144 frente al brasileño Luan Lacerda.

Para el luchador canario supone un enorme paso al frente en su carrera, uno que comenzó al firmar hace meses su contrato con Dana White y que ahora vive un momento crucial. Así lo siente él mismo, explicando que la preparación para este combate poco tiene que ver con los anteriores, Sí, ha sido una larga espera hasta aparecer en una cartelera, pero a ilusión no le gana nadie.

"Venir a Las Vegas dos semanas antes de la pelea, es algo que nunca había hecho. Nunca había estado enfocado tanto tiempo con mi equipo en el lugar de la pelea. Soy un padre de familia, mi día a día es muy caótico. Tengo que ocuparme de mi hija, mi familia, las compras, el perro, mi pareja... Tengo muchas cosas al día y, venirme con mi equipo casi dos semanas y media antes de la pelea y estar aquí enfocado, gastando toda mi energía en el training camp, la pelea y mi rival, ha sido un cambio brutal", comenta en una entrevista concedida a diario AS.

Si firmar con la UFC fue increíble, vivir en ese mundo supone entender que lo que veías como un sueño ya es realidad. Así lo explica él mismo, dando el nombre de algunos de los mejores peleadores de todos los tiempos.

"Es increíble. La semana pasada, que ya estaba haciendo mi training camp, estaban entrenando Max Holloway y Charles Oliveira. Campeones del mundo, ídolos. Yo he tenido la suerte de entrenar con Ilia (Topuria), que para mí es el mejor, pero estar aquí, en Las Vegas, la ciudad de las peleas, donde está la casa de la UFC y verlos a ellos... Cómo usan las instalaciones, cómo hacen el corte de peso, como entrenan y se preparan... Te hace sentirte partícipe de esto, coger confianza, sentirte uno más. Que no estoy de invitado, que me lo he ganado y soy uno más de ellos", subraya.

La espera de Hecher Sosa para tener fecha

Para el luchador canario no ha sido sencilla la espera. Viendo que avanzaba el año y no aparecía en ninguna cartelera, movió a su representante para al menos ser suplente. Finalmente llegó la ansiada llamada y ni preguntó con quién debía pelear.

Yo quería pelear en Londres o el 7 de marzo en las Vegas. Cerraron las carteleras y mi nombre no estaba. A principios de año, hay muchos peleadores en lista de espera muy larga, ya que la gente en Navidades no pelea y después casi todo el mundo empieza. Le dije a mi mánager que me pusiese de suplente porque yo quiero pelear en marzo, lo antes posible, para volver a hacerlo otra vez en junio o julio. Iba a ir a entrenar y me dijeron que se cayó una pelea el 14 de marzo en Las Vegas y dije: 'Venga, vale. Yo peleo con quien sea'", recalca.

Analizando a su rival: Luan Lacerda

Hecher Sosa admite que cuando escuchó el nombre de su contrincante no tenía ni idea de quién era; eso sí, ha hecho un gran estudio como para saber que lo último que puede hacer es fiarse del brasileño.

"La verdad es que no le conocía. Lo que pensé es que tiene un buen jiu-jitsu. Si miras su récord, lo primero que ves son 13 victoria y 11 finalizaciones. Su última victoria en UFC fue por sumisión. Piensas: brasileño, sumisiones... A partir de ahí, empiezas el análisis. Es un peleador mucho más completo, es agresivo. Usa la agresividad para llegar a posiciones donde luego puede someter. Es aguerrido y aguanta bien los golpes, nunca le han noqueado. Creo que se le ha subestimado bastante, me dan muy favorito. Eso está bien porque se ve que la gente confía en mí y que me ven como una amenaza real, pero yo no le subestimo nada. Pienso que aquí, en la UFC, todos los peleadores son buenos, están por algo, tienen algo diferente", finaliza.