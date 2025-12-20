Hecher Sosa pone fecha a su debut en la UFC y manda un aviso: "Espero hacer tres peleas en UFC en 2026"

'The Guanche Warrior' podría ser, junto a Joel Álvarez, el próximo español en pelear en la compañía más famosa de artes marciales mixtas

A la espera de saber cuáles son los próximos compromisos de Joel Álvarez o Dani Bárez, el que más cerca parece luego de pelear en la UFC es un Hecher Sosa que debutaría en la compañía de artes marciales mixtas más famosa del planeta.

'The Guanche Warrior' se ganó su presencia en la Ultimate Fighting Championship el pasado mes de septiembre ante la mirada de su dirigente, Dana White, en las Dana White Contender Series tras superar con claridad al brasileño Mackson Lee.

Desde entonces, espera ansioso su debut en la UFC y ya le pone fecha a su debut. "El evento de UFC en Londres está muy bien, pero prefiero el de Las Vegas el 7 de marzo. Quiero debutar ahí. Es un evento mayor, un evento numerado. Habíamos hablado de pelear en Las Vegas, ahora ha salido Londres, y está todo cocinándose poco a poco. Al fin y al cabo yo trabajo para UFC, y pelearé contra quién me digan y donde me pongan", indica el canario en Marca. Sosa vivió un momento muy duro en las horas previas a esa pelea ante Lee, que le marcaron y ahora se lo toma todo como un premio.

Hecher Sosa quiere disfrutar el momento en la UFC

"Ahora es cuando de verdad lo estoy disfrutando. Sé la situación que me ha tocado sufrir y ya lo he asimilado. Ahora estoy con ganas de vivirlo bien y de sentirlo", afirmaba en el último evento de WOW, la liga que dominó en su peso y que le permitió dar el salto a la UFC. El peleador insular tiene claro su futuro y le ha avisado a sus agentes que quiere luchar tres peleas por año. Se ve capaz de afrontarlo en la UFC, empezando por la cita de marzo.

"Yo espero hacer tres peleas en UFC en 2026. Marzo, julio y noviembre serían los meses ideales para mí. Quiero pelear mucho y estar activo. Si las lesiones me respetan, quiero estar activo porque es lo que siempre me ha caracterizado fuera de la UFC. No quiero que eso cambie dentro de la mayor compañía del mundo", afirma el lanzaroteño, que quiere ir "paso a paso" en su inicio en la compañía norteamericana.

"Yo siempre lo digo, hay que soñar paso a paso, sueño con entrar algún día en el 'top 15' y luchar por ello, pero el campeonato ya veremos. Y, si no, pues por lo menos encontraremos un Hecher mejor como peleador y como persona", avisaba Sosa, que no quiere ir rápido, sólo pensar en el próximo combate y en empezar a darse a conocer a nivel mundial.