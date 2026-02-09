Alineaciones Villarreal - Espanyol: Alineación probable de Villarreal y Espanyol en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

El conjunto de Marcelino García Toral recibirá en La Cerámica al de Manolo González, que llega con la principal baja de Carlos Romero y Ramón Terrats por la cláusula del miedo, además de la de Thomas Partey en los locales

Villarreal y Espanyol se verán hoy las caras en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino llegan con el objetivo de romper la mala racha de los tres últimos partidos del campeonato doméstico, donde no han conseguido vencer. De la misma manera, el conjunto de Manolo González encaran un nuevo duelo tras no lograr la victoria en este año 2026. Además, ambos equipos llegan con bajas importantes que podrían condiciones los onces titulares, como las de Thomas Partey, Carlos Romero y Ramón Terrats.

Marcelino, sin Thomas Partey para recibir al Espanyol

De esta manera, Marcelino, en la rueda de prensa previa al duelo frente al Espanyol, confirmó la baja de Thomas Partey y la duda con Ayoze Pérez: "Thomas seguro que no va a estar, porque todavía no ha podido trabajar con el equipo en plenitud. En el caso de Ayoze se ha ido incorporando de manera progresiva al grupo y hoy, después del entrenamiento, veremos y decidiremos si ya está disponible o si es más prudente esperar un poco más. Sobre todo porque, si el propio futbolista siente que no se encuentra en plenitud, preferimos dejarle algo más de tiempo. Es verdad que ha habido algunos que han tenido molestias a lo largo de la semana y no han podido entrenar todos los días con el grupo, pero creemos que vamos a poder disponer de todos ellos".

Por ello, todo apunta a que Luiz Junior comenzará de titular en La Cerámica. Por delante del portero del Villarreal se podrían situar Mouriño, Rafa Marín, Veiga y Cardona. Por otro lado, Dani Parejo y Pape Gueye estarían en la sala de máquinas, con la presencia de Pépé en banda derecha y Moleiro en la izquierda. En este sentido, Gerard Moreno y Mikautadze podrían formar la dupla de ataque para enfrentarse al Espanyol.

Manolo González, a por la primera victoria de 2026

Por su parte, Manolo González lamentó las bajas de Carlos Romero y Ramón Terrats por la cláusula del miedo, además de la ya conocida de Javi Puado: "No van convocados. La cláusula es muy elevada. No consideramos pagarla, no hablamos de 30.000 euros, es un dineral. El mensaje que le envías a otros jugadores si pagas no es bueno. Las bajas condicionan porque Romero está a un nivel elevado, pero creemos que Salinas puede suplirlo. Estoy convencido de que hará un buen partido. Puado no estará, pero no hay más bajas. A nivel físico el equipo está bien, no hemos tenido lesiones musculares. Los jugadores aguantan bien".

En este sentido, Dmitrovic podría comenzar de nuevo bajo palos. Riedel, Calero, Cabrera y Salinas podrían formar la línea defensiva en La Cerámica. Por delante se podrían situar Edu Expósito y Urko González, acompañados por Jofre, en banda izquierda y Pickel en la derecha. Por último, Roberto Fernández y Pere Milla serían los encargados de derribar la portería del Villarreal en el día de hoy.

Onces posibles de Villarreal y Espanyol

Villarreal: Luiz Junior, Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona, Pépé, Dani Parejo, Gueye, Moleiro, Gerard Moreno, Mikautadze.

Espanyol: Dmitrovic, Riedel, Calero, Cabrera, Salinas, Jofre, Urko González, Edu Expósito, Ramón Terrats, Luis Milla y Roberto Fernández.