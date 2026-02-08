Manolo González y la cláusula del miedo de Carlos Romero y Ramón Terrats: "Es un dineral"

El técnico del Espanyol, en la previa del partido contra el Villarreal en La Cerámica, ha hablado de Ramón Terrats y del lateral español y la gran cantidad que debería de pagar el club para que ambos futbolistas jueguen ante los de Marcelino

El Espanyol visita en el día de mañana al Villarreal en La Cerámica, en un nuevo encuentro de LaLiga EA Sports. Dos de las ausencias claves en el cuadro de Manolo González serán las de Carlos Romero y Ramón Terrats, que no pueden enfrentarse al equipo de Marcelino por la cláusula del miedo. Sobre ello ha hablado el técnico del conjunto perico, además de valorar el fichaje de Ngonge y las amenazas del submarino amarillo. Por otro lado, los el equipo catalán afronta el choque en la sexta posición de la tabla con 34 puntos.

Manolo González anticipa el estreno y debut de Ngonge

Manolo González ha hablado del fichaje de Ngonge y la posibilidad de que debute mañana contra el Villarreal: "Es diferente. A nivel técnico y de uno contra uno tiene cosas distintas. Esperamos que, si no pasa nada, irá convocado y estará listo para debutar. Igual que cualquier compañero. Puede jugar en derecha o por dentro. Para mí tiene mejor rendimiento en derecha, lo que habilitará que Dolan juegue por la izquierda". Por otro lado, el técnico del Espanyol valoró los detalles a corregir: "Lo que hay que recuperar es nuestra fortaleza, que es la portería a cero. Así encadenamos las cinco victorias. Es básico. El otro día defendimos mal ante el Alavés. Los pequeños detalles que nos caían a favor ahora caen en contra. Hay que intentar que no pase. Somos capaces de ganar en cualquier campo, pero hay que competir al máximo. La del Villarreal es una de las cuatro mejores plantillas de la Liga, será muy complicado, pero vamos convencidos de sacar algo positivo".

Por otro lado, Manolo González fue preguntado por el mercado de fichajes del Espanyol y lo que espera de mañana en La Cerámica: "Lo valoro ya el club. No le doy más vueltas. Me dedico a entrenar con los jugadores que tengo. Con estos hay que ir hasta el final. Explicar mucho no tiene sentido, el club ha intentado hacer lo que ha podido y se le ha de agradecer el esfuerzo. Son muchas cosas contra el Villarreal. A veces los partidos piden dos delanteros. Lo que buscamos es, según el rival y el partido, encontrar el sistema. Es muy importante controlar el potencial ofensivo del Villarreal, será la clave del partido. Hay que evitar que corran, con espacios son muy peligrosos. Hay que estar muy bien colocados".

Manolo González y la cláusula del miedo

Además, Manolo González comentó la evolución de Carlos Romero: "La temporada pasada creímos que tenía que haber una mejora defensiva y la manera de espolearlo fue dejarlo sin jugar. Fue una apuesta arriesgada, pero la única manera de espabilar es el banquillo. Si siempre juegan los mismos once te acaban condenando. Él ha querido, ha mejorado y ha dado un paso adelante. Desde que salió en el campo del Sevilla ha sido de los mejores de la Liga en rendimiento. Si no jugara en el Espanyol estaría cerca de la selección. El rendimiento es espectacular. El techo lo pondrá él, tiene nivel para seguir mejorando".

Por último, Manolo González confirma que Carlos Romero ni Ramón Terrats entrarán en la lista por la cláusula del miedo: "No van convocados. La cláusula es muy elevada. No consideramos pagarla, no hablamos de 30.000 euros, es un dineral. El mensaje que le envías a otros jugadores si pagas no es bueno. Las bajas condicionan porque Romero está a un nivel elevado, pero creemos que Salinas puede suplirlo. Estoy convencido de que hará un buen partido".