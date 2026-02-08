Valencia - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

Valencia CF y Real Madrid se citan en Mestalla en un duelo que enfrenta a un conjunto che necesitado de puntos para distanciarse de la zona de descenso y a un Madrid lanzado en la Liga EA Sports, con los blancos segundos y a tan solo un punto del líder tras una dinámica positiva en la competición doméstica

El Valencia CF y el Real Madrid se enfrentan en Mestalla en un partido marcado por la urgencia de los locales por sumar puntos que les permitan respirar en la clasificación y por la intención del conjunto merengue de seguir presionando en la lucha por el título de LaLiga EA Sports 2025/26. El Valencia llega a la cita en decimosexto puesto, con 23 puntos tras 22 partidos, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición con 54 puntos, a solo uno del primer clasificado, el FC Barcelona.

El conjunto che atraviesa un tramo de temporada exigente, aunque llega al duelo tras haber perdido solo uno de sus últimos cinco encuentros, lo que le ha permitido mantenerse con opciones de salir de la zona peligrosa. El Valencia sabe que una derrota ante el segundo clasificado complicaría aún más su situación en la tabla, acercándole a unos puestos de descenso que siguen muy próximos. Por ello, el equipo afronta el choque en Mestalla con la necesidad de puntuar, reforzar su confianza y aprovechar el apoyo de su afición para seguir sumando en casa.

El Real Madrid, por su parte, llega con la moral reforzada en Liga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no sabe lo que es perder en la competición doméstica desde el 7 de diciembre, cuando cayó 0-2 ante el Celta en un partido sorprendente en el Santiago Bernabéu. Esa racha le ha permitido mantenerse firme en la pelea por el título, con un ritmo sólido de resultados que contrasta con sus tropiezos en otras competiciones, los blancos quedaron fuera del top 8 de la Champions League tras perder 4-2 ante el Benfica y fueron eliminados de la Copa del Rey por un Segunda División, el Albacete, en una sorpresa copera que marcó su temporada.

Valencia CF - Real Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 25/26 que enfrenta a Valencia CF y Real Madrid en está programado para el domingo 8 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga entre Valencia y Real Madrid?

El Valencia - Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga EA Sports podrá seguirse en directo a través de DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN LaLiga 2 (M58 O114) y LaLiga TV Bar, plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la competición. Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Valencia - Real Madrid, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?

