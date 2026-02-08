Athletic Club - Levante: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

Athletic Club y Levante se citan en San Mamés en un partido marcado por las dudas del conjunto rojiblanco y la necesidad urgente de puntos del equipo granota, con ambos obligados a reaccionar tras una serie de resultados poco convincentes

El Athletic Club y el Levante UD se enfrentan en San Mamés en un encuentro condicionado por el momento que atraviesan ambos equipos en esta fase de la temporada. Los bilbaínos llegan tocados anímicamente tras varias decepciones recientes, mientras que el conjunto valenciano mantiene su lucha por salir de los puestos de descenso en una clasificación cada vez más apretada por abajo.

El Athletic no atraviesa su mejor momento. El equipo rojiblanco ocupa actualmente la undécima posición, lejos de los puestos europeos, y viene de empatar ante la Real Sociedad en un derbi en el que jugó con un futbolista más durante parte del encuentro sin ser capaz de aprovechar esa superioridad. A ese resultado se suma la derrota en el campo del Sevilla en la anterior salida liguera y, sobre todo, la eliminación en la Champions League tras caer ante el Sporting, quedando fuera de la competición continental pese a depender de sí mismo. Un cúmulo de golpes que ha aumentado la presión sobre el equipo en San Mamés.

El Levante, por su parte, continúa inmerso en la pelea por abandonar la 19º plaza. El conjunto granota alterna derrotas, empates y alguna victoria, una irregularidad que le mantiene en una zona comprometida de la tabla pero aún con margen para reaccionar. Puntuar en un escenario como San Mamés supondría un impulso clave tanto a nivel clasificatorio como anímico para un equipo que necesita sumar con urgencia para no quedarse descolgado en la lucha por la permanencia.

Athletic No Iniciado - Levante

Athletic Club - Levante: fecha y horario del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Athletic Club y Levante en San Mamés esta programado para el domingo 8 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 16:15 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga entre Athletic y Levante?

El Athletic - Levante podrá verse en directo a través de LaLiga TV Bar, M+LALIGA 2 (M57 O112) Y M+ LALIGA HDR (M441 O112) que cuentan con los derechos de emisión de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción activa.

¿Cómo seguir online el Athletic - Levante, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Athletic Club - Levante de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de San Mamés. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.