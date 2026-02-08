Atlético de Madrid - Real Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 23 en LaLiga EA Sports

El jueves se enfrentaron en un duelo a partido único por ver quién dejaba de presumir de permanecer con vida en las tres competiciones -el resultado fue incontestable- y este domingo vuelven a verse las caras como dos de los cinco mejores equipos de la Primera división española

El Atlético de Madrid y el Real Betis vuelven a verse las caras sólo tres días después del duelo en Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey, que dejó a los heliopolitanos fuera de ese grupo de equipos españoles que han llegado al mes de febrero inmersos en tres competiciones en el que sí permanecen los colchoneros junto al FC Barcelona -su rival en semifinales-. Después del comentado 0-5 en La Cartuja de Sevilla, Simeone y Pellegrini libran un nuevo pulso, ahora en la capital de España y en un choque correspondiente a la jornada 23 que enfrenta a dos de los cinco mejores equipos en LaLiga EA Sports.

Así llegan el Atlético de Madrid y el Real Betis

El Atlético empezó enero cayendo ante el eterno rival en las semifinales de la Supercopa de España y tiene aún recientes el empate ante el Levante (0-0), que pone en riesgo su tercera plaza en LaLiga -45 puntos, tres más que un Villarreal con un partido menos-, y los dos pinchazos seguidos ante Bodo/Glimt (1-2) y Galatasaray (1-1), que le obligan a jugar el 'play off' de repesca en la UEFA Champions League tras concluir en el decimocuarto puesto la Fase Liga (13 puntos). Tras el portentoso duelo de Copa del Rey del jueves ante el Betis (0-5), los de Simeone intentarán hacer buena su fortaleza en casa: 10 victorias y un empate en esta liga (31 puntos de 33).

Por su parte, el Betis llega recién recuperada la quinta plaza en LaLiga (35 puntos) y clasificado para los octavos de la UEFA Europa League después de terminar en cuarta posición la liguilla (17 puntos); pero justo después del decepcionante batacazo en los cuartos de final de la Copa del Rey. No por el rival, sino por el 0-5 y sobre todo por la manera. Los de Pellegrini han empezado el año de manera muy irregular: empate en Oviedo (1-1), victoria ante el Villarreal (2-0), derrota con el Alavés (2-1), triunfo ante el Valencia (2-1) y el estrépito del jueves. El curso pasado ya encajaron un 4-1 en el Metropolitano y se han llevado 15 tantos en sus tres últimas citas ante Atlético, Real Madrid y Barça.

Atlético - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 23 en LaLiga EA Sports

Los mismos rivales, aunque con cambio de competición y de escenario. Ahora, con el Atlético de local y el Betis como visitante, intentando mejorar su exigua estadística en feudo colchonero. El encuentro que enfrentará al equipo madrileño y al conjunto sevillano por segunda vez en apenas tres días tendrá lugar este domingo, día 8 de febrero de 2026, a partir de las 18:30 horas en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Atlético - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la jornada 23 en Primera división será retransmitido en directo por televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ (en el dial 54), en su versión web o en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como Orange TV (dial 110) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de Betis TV, que volverán a conectar justo después del pitido final.

Atlético - Betis: ¿Cómo ver online este duelo en el 'Top 5' de LaLiga?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Club Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

