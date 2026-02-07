Alineaciones Atlético - Betis: alineación probable de Atlético de Madrid y Real Betis en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

Enésimo asalto entre Simeone y Pellegrini. El chileno tiene en el argentino a su 'bestia negra', con quien se reencuentra este domingo en el fortín inexpugnable del Metropolitano en la jornada 23 en Primera división tras el rotundo 0-5 del pasado jueves en Copa del Rey

El Atlético de Madrid y el Real Betis vuelven a verse las caras menos de 72 horas después del contundente 0-5 que reflejó el marcador del Estadio de La Cartuja el pasado jueves, en el choque de los cuartos de final de la Copa del Rey. Ahora, los verdiblancos buscan resarcirse para hacerse fuertes en su recién conquistada quinta plaza y recortar distancias con la zona Champions.

Para ello, deberán asaltar el inexpugnable fortín del Estadio Metropolitano, 10 victorias y un empate en 11 jornadas de LaLiga como local, así como mitigar la rotunda superioridad del Cholo Simeone en sus duelos contra Manuel Pellegrini: 11 victorias, cuatro empates y sólo una derrota.

El once del Atlético de Madrid

Simeone ha estado pendiente del estado de cinco futbolistas en los dos entrenamientos que ha tenido entre la visita copera al Betis y este duelo liguero. Recupera sobre la bocina a Alexander Sorloth, baja en Copa por un traumatismo craneoencefálico, pero no a Johnny Cardoso, con una leve lesión muscular; además de Pablo Barrios, quien se rompió en La Cartuja y tiene para un mes, se queda fuera. Nico González y Julián Álvarez llevan arrastrando molestias toda la semana, pero el delantero sí llega. En principio, el Atlético saldrá con un once muy parecido al del jueves, en la mejor versión futbolística en mucho tiempo.

Dos regresos seguros son los de Jan Oblak en la portería y el Giménez en el eje de la zaga -junto a Hancko y Ruggeri o Le Normand-, desplazando al lateral derecho a Marc Pubill y mandando a Marcos Llorente a la medular para suplir a Barrios al lado de Koke. En segunda línea seguirá salvo sorpresa Ademola Lookman, tras su portentoso debut en Sevilla, junto a Giuliano Simeone y Álex Baena. Arriba, Griezmann aguarda a ver si Julián Álvarez o Sorloth están para salir de inicio o no.

El once del Real Betis

El 'Cucho' Hernández se había marcado como objetivo volver de su lesión esta semana, para no perderse el doble duelo ante el Atlético; pero ni llegó a tiempo para los cuartos de final de Copa ni estará en el choque de LaLiga. El Betis está echando muchísimo de menos la pegada del colombiano; pero Pellegrini deberá aguardar al menos una semana más. Para colmo de males, también se cae el Chimy Ávila, que eleva a seis las cinco bajas que ya tenía el jueves: el propio Cucho, Héctor Bellerín, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, que será el último en volver y se ha quedado fuera de la lista de la UEFA Europa League para hacerle hueco a Álvaro Fidalgo.

El flamante refuerzo invernal debutó en el aciago duelo copero y apunta a estrenarse también en LaLiga, aunque en principio no lo hará aún como titular. Si el Cholo prevé rotar poco, Pellegrini sí atisba más cambios, especialmente en defensa: vuelta de Álvaro Valles a la portería y de Natan de Souza al eje al lado de Marc Bartra -sólo jugó 45' el jueves; Diego Llorente, los 90'-, más los regresos de Ángel Ortiz y Ricardo Rodríguez a los laterales o de Sergi Altimira a un doble pivote junto a Marc Roca. A priori, arriba seguirán Antony, Fornals y Abde aunque permanece la duda del '9': Aitor Ruibal, Cédric Bakambu, Pablo García o Rodrigo Marina, la novedad en la lista de convocados.

Alineaciones probables del Atlético - Betis

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Giménez, Hancko, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano, Baena, Lookman; y Julián Álvarez.

Real Betis: Álvaro Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Sergi Altimira; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu.