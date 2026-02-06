Pellegrini sacrifica a Lo Celso en la lista europea del Betis como pista del estado de Isco

Pellegrini ha elegido al rosarino para hacerle hueco a Álvaro Fidalgo en la lista para la Europa League, reflejo de que su lesión es la que necesitará más tiempo de recuperación

Lo Celso se despide de la competición continental al ser la baja de la lista.IMAGO

Tal y como él mismo reconoció en la rueda de prensa previa a la cita copera, Manuel Pellegrini se veía obligado a sacar a un futbolista de la lista de la UEFA para la Liga Europa para incluir al recién llegado Álvaro Fidalgo y el técnico ha tomado una decisión muy significativa.

De ese modo, el Betis ha hecho oficial el listado a través de sus medios oficiales y el sacrificado del chileno ha sido Giovani de Lo Celso, que se queda fuera de lo que resta de competición continental. El motivo no responde a su rendimiento sobre el césped, sino a una lesión de larga duración que le obligará a mantenerse alejado de los terrenos de juego durante un periodo considerable.

Esta decisión señala su lesión como la más larga en la enfermería

El rosarino sufre una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK y, aunque el club no ofreció un plazo de vuelta, este tipo de lesiones requieren habitualmente de 6-8 semanas de recuperación, por lo que se perdería dos meses de competición.

No obstante, esta decisión de Pellegrini da que pensar que en el club manejan plazos más largos y que se estima que los otros tres lesionados, Amrabat, Bellerín e Isco, estarán disponibles antes que el argentino como lectura positiva de la salida de Lo Celso.

Pellegrini se lo ha comunicado hoy mismo a Lo Celso

El técnico bético se lo ha comunicado esta misma mañana al futbolista en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras reunirse con Manu Fajardo, explicándole las circunstancias que lo han llevado a elegirle a él para poder dar entrada a Fidalgo, que ya debutó ante el Atlético.

El Betis tenía licencia para realizar hasta tres movimientos, pero al hacer un solo fichaje tenía que dar una baja para completar la lista dentro de los parámetros obligados por la UEFA: 17 futbolistas de libre procedencia, 4 españoles como mínimo y 4 canteranos en la consideración UEFA.

Esta es la lista definitiva de 24 efectivos enviada por el Betis: Adrián, Álvaro Valles, Pau López, Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Junior, Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Fornals, Antony, Isco, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Cucho Hernández y Bakambu.

Además, en la lista B, integrada por canteranos sin ficha del primer equipo, están Ángel Ortiz y Pablo García en la dinámica de Pellegrini y otras promesas como Iván Corralejo, Morante, Dani Pérez, Manu González, Rodrigo Marina o Carlos Reina.