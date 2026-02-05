El Betis - Atlético de la Copa del Rey, en vilo por la borrasca 'Leonardo' y pendiente de la decisión de las autoridades

El temporal en Sevilla y sus consecuencias en los aledaños de La Cartuja ha provocado que se estudien todos los escenarios de cara a la cita copera y que los clubes estén pendientes de la decisión de las autoridades

La Cartuja presentará un lleno esta noche, lo que es un agravante ante las consecuencias de la borrasca.Lince

La borrasca 'Leonardo', con fuertes vientos y lluvias, ha provocado que se encuentre en vilo la celebración de Betis-Atlético de esta noche en La Cartuja, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey y que tiene previsto arrancar a las 21:00 horas.

La cercanía de la dársena del Guadalquivir, cerradas por el riesgo de desbordamiento por las inclemencias meteorológicas, y , sobre todo, el estado de los accesos al estadio para un partido con afluencia masiva por el lleno que se espera han sembrado preocupación y que se esté estudiando todos los escenarios a estas horas.

Una reunión decisiva por la tarde

En este sentido, el propio club ha comunicado que a esta hora no hay novedades al respecto ni notificación de suspensión por parte de las autoridades ni de la Federación Española, encargados de tomar una decisión que está fuera del alcance del Betis, tal y como se ha encargado de trasladar a los medios de comunicación. En este sentido, en manos del Betis solo está pedir a los aficionados que lleguen con mucha antelación para evitar un colapso en los aledaños de La Cartuja.

"Estamos hablando con el Ayuntamiento, viendo la previsión del tiempo, sabéis que cuando se acercan las últimas 24 horas hay más precisión. Habrá que venir con mucha antelación y tener paciencia, porque Sevilla cuando hay lluvia se atasca. Ya estamos teniendo dificultades con el tráfico y será un día para ir mucho antes al estadio", advirtió el presidente del Betis.

En este momento, el partido está previsto que se dispute, entre otras cosas por la falta de fechas, pero como ha podido saber ESTADIO a las 18:00 horas se producirá una nueva reunión para tomar la decisión definitiva. Lo que más preocupa, por encima del viento y la lluvia, es el riesgo de desbordamiento del rio cerca de la zona de La Cartuja, lo que, no obstante, es muy poco probable.

El alcalde de Sevilla manda un mensaje de tranquilidad

A nivel de autoridades, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mandado un mensaje de tranquilidad, asegurando que no debería haber problema para la disputa del encuentro por la mejoría del tiempo a partir de las 14:00 horas.

"La situación mejora considerablemente a mediodía. Dicen todas las previsiones que no solo dejará de llover, sino que el viento desaparecerá también a mediodía, con lo cual se ha informado a la Federación Española de Fútbol de cuál es la situación en este momento. Se está valorando qué se hace con el partido, pero la situación es que mejora considerablemente, dentro de unas horas", apuntó el primer edil del Consistorio hispalense, que indicó las medidas que se han tomado con el cierre de las compuertas en el muro de la ciudad.

"Los servicios técnicos de Emasesa recomendaron el cierre de la compuerta que protege a toda esta zona de Triana de una posible crecida del río como medida preventiva. Todavía hay mucho margen para que el río pudiera dar problemas. Ayer, el caudal del mismo a su paso por Sevilla era de mil metros cúbicos por segundo, hoy es de mil seiscientos metros cúbicos por segundo. Hasta tres mil no habría que preocuparse", apuntó.