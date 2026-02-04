Independiente del Valle confirma que la vía del Sevilla con Patrick Mercado "sigue abierta"

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, asegura a ESTADIO Deportivo, que las opciones de que el centrocampista ecuatoriano recale en Nervión continúan intactas después de que no fuera viable en enero

El nombre de Patrik Mercado, centrocampista ecuatoriano de 22 años, adquirió un papel protagonista en el pasado mercado invernal sevillista, pues bien entrado enero tomó forma la posibilidad de que llegara a Nervión para reforzar el centro del campo.

No en vano, como recogió ESTADIO, las negociaciones entre el Sevilla e Independiente del Valle avanzaron para hacerlo realidad, con el matiz de que no estaba claro si recalaría ya en Nervión o lo cedería seis meses a su actual club, lo que supondría una rebaja de su precio.

"Está listo; ojalá no se dilate más y se concrete lo antes posible. Aunque lo ideal sería que nos acompañara en este primer semestre, existe la posibilidad de ahora", señaló semanas atrás Andrés Larriva, directivo de Independiente del Valle, sobre una operación que finalmente fue inviable en la pasada ventana, por dos razones: Las limitaciones económicas del Sevilla tras no realizar ninguna venta en enero y la ausencia de fichas extracomunitarias.

Santiago Morales afirma que Mercado podría ir al Sevilla en verano

Finalmente, el Sevilla solo firmó a Maupay y Patrik Mercado se quedó finalmente en IDV, lo que causó cierto desconcierto en Ecuador, al considerar que la opción nervionense era segura, si bien el escenario de que el medio vista la elástica continúa intacto tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo a través de fuentes oficiales.

De este modo, Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle y expresidente del Numancia, ha asegurado directamente a esta redacción que la puerta del Sevilla no está en absoluto cerrada para Patrik Mercado, más bien todo lo contrario, confirmando los contactos con los nervionenses y lo que puede ocurrir en el próximo mercado.

No en vano, Morales confirmó que "la vía del Sevilla sigue abierta para verano" como reflejo de que los dos clubes han dejado pendiente este asunto después de que resultara imposible su llegada en invierno, pues ni siquiera se liberó una ficha de extracomunitario en el Sevilla, ocupadas a día de hoy por Gabriel Suazo, Marcao y Alexis Sánchez.

Mercado, dispuesto a esperar al Sevilla

Una situación que cambiará en verano, pues todo apunta a que el brasileño, que podría por entonces disponer de nacionalidad española, y el atacante harán las maletas al concluir esta campaña.

El Sevilla cuenta desde hace tiempo con el 'sí' del futbolista oriundo de Tena, uno de los principales activos del fútbol ecuatoriano pese a su edad y que está deseoso de dar el salto a Europa tras brillar en Independiente de Valle. La habría gustado que fuera ya, pero está dispuesto a esperar a que las circunstancias le permitan recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.