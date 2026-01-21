La prioridad del Sevilla es Patrik Mercado: Independiente del Valle asume su marcha

En Ecuador están a la espera únicamente de que los nervionenses liberen un cupo extracomunitarios en los próximos días

Acelera el Sevilla FC por Patrik Mercado, que sigue siendo la gran prioridad de Antonio Cordón en la presente ventana invernal. El deseo absoluto del ecuatoriano de dar ya el salto a Europa propició la aparición de clubes pudientes de la Premier League y la Primeira Liga, aunque parece que primará la profundidad de unas negociaciones con el interesado que datan del otoño pasado y la convicción del mediocampista de desembarcar en LaLiga.

A finales de 2025, el Sporting de Braga parecía tomar la delantera por el 'playmaker' de 22 años en un mano a mano con los Wolves que amenazaba con elevar la subasta por encima de los 10 millones de euros, aunque la situación ha dado un giro hacia su estado embrionario, hasta tal punto que, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Independiente del Valle da por hecho que será nervionense si no ocurre nada raro.

De hecho, en Sangolquí están solamente a la espera de que el Sevilla FC libere una plaza extracomunitaria para poder rematar la operación, que tiene unas cifras claras, conocidas y aprobadas por todas las partes. Será, llegado el momento, un remate a priori sencillo, pero todo queda a expensas de una salida de Marcao Teixeira o de la apuntada adquisición del pasaporte español por parte del central brasileño.

Dando por hecho que Gabriel Suazo no se mueve, la otra vía para habilitar uno de los tres cupos foráneos ahora mismo con dueño es que Alexis Sánchez adelante su regreso a Suramérica, con Brasil y Chile como posibles destinos, pues entre lesiones y otras contingencias, el 'Niño Maravilla' no está respondiendo a las expectativas creadas.

Un seguimiento 'privilegiado' de Cordón a Mercado

El Sevilla FC está plenamente convencido de invertir en Patrik Mercado, un futbolista al que, encima, Antonio Cordón conoce desde muy pequeño. Y es que el de Granja de Torrehermosa fue durante los primeros meses de 2020 director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando el de Tena contaba con 16 años y ya aparecía en muchas quinielas al haber dado el salto al filial de Independiente del Valle pese a ser aún de primer año juvenil.

Alternativas con Patrik: más caro ahora o cedido allí hasta el 30 de junio

Las opciones que baraja el Sevilla FC con Patrik Mercado pasan siempre por comprar de forma inmediata al mediapunta, aunque, dependiendo de las circunstancias, podría necesitar que dé el salto ahora en enero o no. Lo primero costaría un poco más en concepto de traspaso a los nervionenses, que tampoco descartan, como prefiere lógicamente Independiente del Valle, obtener una rebaja por dejar al '7' cedido en Ecuador hasta el 30 de junio de 2026, iniciando en el verano europeo su aventura aquí.