Antonio Cordón, sobre la recta final del mercado de fichajes en el Sevilla: "Es difícil, pero vamos a intentarlo"

El director deportivo sevillista pone en valor el compromiso de toda la plantilla, ejemplificado ahora en Akor Adams y Ejuke, mientras admite con sinceridad que hay pocas muy posibilidades de reforzar al equipo antes de que cierre la ventana de enero

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, ha repasado la actualidad informativa desde el césped del estadio Martínez Valero, apenas unos minutos antes de que arranque el encuentro que enfrentará al conjunto nervionense con el Elche CF en la jornada 20 de LaLiga EA Sports. El extremeño ha mostrado confianza en la plantilla y ha puesto en valor el compromiso con el grupo que han demostrado Akor Adams y Chidera Ejuke.

Esos aspectos, a su juicio, siempre deben prevalecer por encima de las inevitables noticias sobre este mercado invernal de fichajes, que de momento ha consumido 19 días sin atisbos de que pueda llegar alguno de los muchos refuerzos que necesita Matías Almeyda. Al respecto, Cordón ha sido muy sincero y ha recordado ante las cámaras de SevillaFC+ que la situación económica no le deja margen de movimiento. Aun así, promete intentarlo... siempre que haya ventas, claro está.

Condolencias a los afectados por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

"Desde aquí, por parte del club, la directiva, nuestros jugadores, nuestros empleados, y toda nuestra afición, vamos a dar un abrazo muy grande a todos los afectados y todo lo que ha sucedido cerca de nuestra ciudad. La verdad es que estamos muy consternados y estamos con ellos, estamos con ellos".

El Sevilla visita al Elche a sólo un punto del descenso

"Bueno, pues un partido indudablemente como todos los partidos de primera división, fuera de casa y en casa, que va a ser muy, muy disfrutado. Con mucha ilusión de comenzar la segunda vuelta, de mejorar lo que hemos hecho en la primera, y bueno, vamos a ver si conseguimos los tres puntos y conseguimos una victoria importante".

Sin refuerzos en el mercado invernal de fichajes

"Siempre que hablamos de fichajes, aseguro que lo importante es el grupo, pero sé que siempre es un tema recurrente. Está claro que el mercado de fichajes para nosotros... Ya cuando vinimos sabíamos de la situación económica del club, y es algo que poco a poco tenemos que ir superándolo, sabiendo que para traer hay que vender por como está la situación económica. Además, sólo podemos utilizar una parte muy pequeña para poder incorporar ese equilibrio, entre si se consigue vender y el que venga. Es difícil, pero vamos a intentarlo".

Akor Adams y Ejuke, los mejores refuerzos

"Bueno, que esté hoy aquí ya eso lo dice todo del compromiso que tienen, ¿no? Akor y de Ejuke vienen prácticamente sin descansar, no han tenido vacaciones, les pedimos que viniesen y se han venido... No durmieron casi la noche anterior y aquí están. Por parte de todo el grupo vemos un compromiso muy importante. Sin descansar, sin tener vacaciones en navidades, sin entrenar... pero no han dudado en estar aquí con nosotros".