Las confesiones de Akor Adams, de vuelta en el Sevilla FC: celebración 'express' con Nigeria, un mensaje a la afición y el alivio por su madre

El delantero ha realizado un alegre balance de su primera participación en un torneo continental, donde su alto rendimiento deportivo contrastó con sus preocupaciones personales. Ahora llega motivadísimo a Nervión, sintiéndose "mejor futbolista y mejor persona"

"Siempre pienso que va a llegar el mejor fichaje del Sevilla FC. Se convertirá en uno de los mejores delanteros de LaLiga", así se refería hace sólo unos días a Akor Adams el director deportivo nervionense, Antonio Cordón. El '9' blanquirrojo se fue de manera discreta pero en su ausencia ha sido muy añorado. "¡Agradecido a Dios por las alegrías y las tristezas! Un enorme agradecimiento a todos los que brindaron su apoyo de todas las maneras posibles para que la Copa de África fuera memorable", explicaba.

El futbolista de 25 años ha ayudado a alimentar su rol de potencial estrella sevillista, ya que ha jugado en los siete partidos de la Copa de África (501'), seis de ellos como titular, con un saldo de dos asistencias y dos goles, más el penalti que anotó este pasado sábado para ganar el tercer puesto de un torneo en el que lo ha pasado mal por el estado de salud de su madre. Con la tranquilidad por la evidente mejoría, con la alegría por el altísimo rendimiento individual y colectivo, ha hecho la maleta para intentar seguir con su racha en el Martínez Valero de Elche.

Celebración 'express' para Akor Adams y Ejuke, antes de volver al Sevilla FC

"No estoy del todo contento, pero no digan que una medalla de bronce es algo simple. Otros equipos llegaron para ganar y se fueron a casa sin nada. Esto es muy positivo". "Bueno, ahora volveremos al hotel de concentración, primero intentaremos comer y luego ya veremos qué pasa. Para mí, todo esto es muy positivo. Esta es mi primera vez, no hay nada comparable para mí", contestaba Akor Adams sobre el hecho de no poder participar mucho de los festejos por el tercer puesto de Nigeria, ya que tanto él como Chidera Ejuke (con sólo 12 minutos en todo el torneo) debían hacer las maletas para estar este domingo en Elche para el partido liguero que el Sevilla FC afronta este lunes a las 21:00 horas.

Nigeria, con Akor Adams como fijo, termina invicta la Copa de África: cinco triunfos y dos empates

Agradecido a Éric Chelle y a sus compañeros

"Somos los mejores. El mejor equipo. Vinimos a por el oro y no lo conseguimos, pero estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Tenemos un grupo muy fuerte. Todos nos vamos a casa con una mejor amistad, siendo mejores personas, y estamos agradecidos al entrenador Éric Chelle por todo lo que ha hecho por este grupo en las últimas tres semanas".

"Somos mejores personas gracias a él. Y a mí me ha dado la oportunidad de representar a mi querida Nigeria", comenzaba explicando el delantero del Sevilla FC en la zona mixta del Estadio Mohammed V de Casablanca, donde las 'Súper Águilas Verdes' se colgaron el bronce después de vencer en los penaltis a Egipto (0-0 y 4-2 con gol suyo desde los 11 metros) como colofón a un torneo en el que venció sus cinco primeros duelos hasta empatar en semifinales contra Marruecos, esa vez con derrota en la tanda (0-0 y 2-4).

Una Copa de África anímicamente muy difícil para Akor Adams

En el plano persona, esta Copa de África no ha sido un torneo nada fácil para Akor Adams, que ha tenido que dividir su atención entre esa nueva condición de pieza clave en la selección absoluta de Nigeria con la preocupación por el delicado estado de salud de su madre: "Como en cualquier otro torneo, siempre pasan cosas entre medias y no eres ajeno a los asuntos familiares".

"Agradezco a Dios que no haya sido nada grave y descontrolado. También agradezco a los médicos porque la cuidaron bien. Ahora está mucho mejor y, sí, me alegra que hayamos podido vivir esto juntos. Estoy muy contento", explicaba el jugador del Sevilla FC sobre la presencia de sus progenitores en Casablanca (Marruecos) para ver el partido, antes de añadir que su celebración en el gol que marcó en cuartos ante Argelia fue para el aficionado congoleño Michel Nkuka Mboladinga 'Lumumba', que fue agredido: "No se patea a alguien que está en el suelo".