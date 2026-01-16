El Sevilla exprime márgenes legales en su Operación de Rescate para Akor Adams y Ejuke: arriesgada odisea de Casablanca hasta Elche

El club trabaja para hacer posible que los dos internacionales nigerianos lleguen a tiempo de estar en la cita del lunes en el Martínez Valero, apenas 48 horas de disputar con su selección la final de consolación de la Copa de África. El extremo llegará casi intacto, pero el delantero se ha cargado de minutos en estos 32 días de competición

El Sevilla FC está buscando la manera más rápida que haya para que Akor Adams y Chidera Ejuke se reincorporen a la disciplina del conjunto nervionense nada más terminar el duelo que este sábado disputarán con su selección. Nigeria se enfrenta a Egipto a partir de las 17:00 horas en el Estadio Mohammed V de Casablanca (Marruecos), en un partido para dirimir el tercer y cuarto puesto de la Copa de África que debería terminar sobre las 21:00 horas -una hora más si hay prórroga y penaltis-.

Legalmente, Akor Adams y Ejuke podrían estar en el Sevilla - Celta del lunes

En el mejor caso habrá sólo 48 horas exactas hasta el encuentro que el Sevilla FC afronta el próximo lunes ante el Elche CF en el Estadio Martínez Valero de la ciudad ilicitana y en la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Es decir, no alcanza para cumplir con las 72 horas que la FIFA recomienda como descanso mínimo para los futbolistas, aunque no hay ninguna norma que lo impida. La única restricción es jugar dos veces en el mismo día. De hecho, años atrás el conjunto blanquirrojo tuvo que disputar varias veces citas de Europa League un jueves y de la liga española el domingo; así como hay canteranos que han jugado con el filial y el primer equipo en 24 horas.

Eso no quita que 'la operación rescate' no sea enrevesada, ya que exigirá que viajar en avión hasta Valencia -la intención es ahorrarse tener que hacer escala en Sevilla- y de ahí en coche hasta Elche para unirse al resto de sus compañeros en el hotel de concentración. Precipitado, es. ¿Y tanta falta le hace a Almeyda forzar así a dos jugadores que cuando se marcharon, hace un mes y dos días, tampoco es que estuviesen entre los preferidos de la afición y además han sido propensos a problemas musculares? La respuesta a día de hoy es un sí rotundo.

Tanto Isaac Romero como Alexis Sánchez llevan sin marcar un gol desde el lejano 5 de octubre (hace 11 jornadas) y además el chileno no ha podido ejercitarse con el grupo en las dos últimas sesiones y es seria duda ante el Celta. Asimismo, en el puesto de extremo están las bajas por lesión de Rubén Vargas y de Alfon González, que se suman al bajo momento de Adnan Januzaj.

Akor Adams volverá de la Copa de África cargado de minutos, pero Ejuke regresa casi intacto

Akor Adams no ha podido tener una mejor irrupción en la selección absoluta de Nigeria, con la que debutó el pasado mes de octubre y en sólo nueve encuentros suma cuatro goles y dos asistencias. Matías Almeyda necesita utilizar cuanto antes al '9' del Sevilla FC, pero el de Kogi State llegará bastante cargado de minutos tras participar en todos los partidos del torneo. Lo ideal, claro está, sería que le diesen descanso ante Egipto al no haber nada en juego para las 'Super Águilas Verdes' -varios clubes europeos han movido ficha en ese sentido- pero se antoja improbable que Nigeria libere jugadores.

Akor fue titular en las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos de la Copa de África 2025, con triunfos ante Tanzania (59') y Túnez (79') y luego fue suplente en la última cita de la liguilla, ya con todo decidido, frente a Uganda (3'). A partir de ahí ha sido inamovible en el once inicial en los octavos de final ante Mozambique (86', metió un tanto y dio dos), en los cuartos de final ante Argelia (golazo) y en las semifinales con derrota en los penaltis contra Marruecos (98').

Mucho más descansado volverá al Sevilla FC Chidera Ejuke, quien apenas ha contado para Eric Chelle y sólo suma los 11 minutos que tuvo en la recta final del choque de la segunda jornada contra Túnez. El extremo ha tenido que conformarse con ver desde el banquillo los otros cinco encuentros de su selección en la Copa de África. Suyo, precisamente, fue el último tanto anotado por el equipo de Matías Almeyda: el pasado 14 de diciembre ante el Real Oviedo, con gol y dos asistencias de Akor Adams. Como para no echarles de menos.