Marruecos, finalista con Abde y sin Amrabat, tras ganar en los penaltis a la Nigeria de Akor Adams con broche ex sevillista

Bono paró dos lanzamientos y En-Nesyri anotó la pena máxima decisiva para el 2-4, tras el 0-0 del partido y la prórroga; el de Huizen y Chidera Ejuke se quedaron en el banquillo

Eran las semifinales de la Copa de África y ninguno de los seleccionadores quería arriesgar, por lo que los onces respondieron a lo esperado: Akor Adams es indiscutible ahora mismo en Nigeria, como Ez Abde en Marruecos, mientras que Chidera Ejuke y Sofyan Amrabat, respectivamente, esperaban en el banquillo. El de Huizen no por haber perdido galones, sino porque, pese a estar notablemente recuperado de sus molestias en el tobillo derecho, como demuestra el hecho de que volviera a jugar en cuartos ante Camerún, dista aún un poco del 100% en el plano físico.

Tan fijo para Éric Chelle es el de Kogi State como añorado en el Sevilla FC, que no marca desde que su pareja de atacantes de las 'Súper Águilas' se marchara tras el 4-0 al Real Oviedo. Este miércoles le costó, como al resto, imponerse en un duelo táctico y en ciertos momentos farragoso, casi una partida de ajedrez para fastidio de los aficionados, con mayoría magrebí, lógicamente, en Rabat. Al descanso se llegaría con 0-0 y apenas un disparo a puerta por bando, con mayor dominio y sensación de peligro rojiverde, aunque sin desajustes en el guion defensivo de ambos. La historia se repitió en la reanudación, con un par de intentos como asistente de Akor Adams y un tiro peligro de Abde bloqueado por el meta hoy local.

El partido se marchó a la prórroga, saliendo el ariete nervionense en el 98 y el extremo heliopolitano en el 103, aunque sin oportunidades para sus compañeros de equipo. Nadie logró desequilibrar el marcador, por lo que el rival de Senegal (que tumbó a Egipto muy al final con un zapatazo de eterno Sadio Mané) en la gran final del domino se decidió desde el punto de penalti. Como antaño para el Sevilla FC, paró dos Yassine Bono y Youssef En-Nesyri anotó el decisivo para 2-4 definitivo. Más de dos décadas después, Marruecos luchará en casa por el título.

Tiempo material de Akor y Ejuke para llegar al Elche-Sevilla

Tras caer en las semifinales de la Copa de África ante Marruecos, en un encuentro que se fue a la prórroga y los penaltis, los nervionenses Akor Adams y Chidera Ejuke serán los primeros en regresar a la capital andaluza, pues se enfrentarán el sábado 17 de enero a las cinco de la tarde a Egipro en Casablanca, con tiempo material de llegar el lunes 19-E al Elche-Sevilla FC, si bien habrá que ver primero las exigencias de la federación verdiblanca, no en forma de recepciones y homenajes en el país, aunque sí puede haber trámites que retrasen el ansiado retorno de los atacantes, especialmente el ex del Montpellier. De haber sido Nigeria el vencedor y los 'Leones del Atlas' quienes se midieran en tres días a los 'Faraones', el retorno de Sofyan Amrabat y Ez Abde no se contemplaría para la jornada liguera, pues el próximo sábado es cuando recibe el Real Betis al Villarreal CF. La ocasión para verlos de nuevo ya, en todo caso, será el jueves 22 de enero en Grecia ante el PAOK o el domingo 25-E en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés.