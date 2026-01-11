Alicientes extra para Akor Adams, Ejuke y sus compañeros

Mientras el capitán Ndidi adelantó ya a todos las primas por ganar a Argelia en cuartos, dos multimillonarios prometen un gran regalo por vencer a Marruecos y por ganar el título

Aunque las autoridades nigerianas anunciaron que se había acelerado el pago de las primas pendientes por las tres victorias en la fase de grupos y la de los octavos de final ante Mozambique, dejando claro que para el futuro se habilitaría un sistema más ágil, en la concentración de las 'Súper Águilas' molestó que el equivalente al Ministro de Deportes denunciara que el problema residía en que ellos habían exigido cobrar en metálico y no mediante transferencia, dejando entrever algún tipo de intención de no declarar ese dinero. Los jugadores y el cuerpo técnico de Éric Chelle, que ya habían tenido que plantarse antes de la semifinal de la repesca africana para el Mundial 2026 contra Gabón, habían amenazado con no entrenarse ni desplazarse a Marrakech, aunque el capitán Wilfred Ndidi terminó de convencerles asumiendo él mismo los pagos.

Este fin de semana, Akor Adams (a quien su entrenador echa mucho de menos), Chidera Ejuke y el resto de compañeros recibieron los incentivos por esas cuatro citas, aunque el pivote ahora del Besiktas cumplió su palabra y adelantó igualmente los bonus correspondientes a los cuartos de final ante Argelia para que cundiera la tranquilidad en la expedición. Incluso, se anunció una rueda de prensa este lunes del ex del Leicester para aclarar la cuestión. Por el momento, esa preocupación parece zanjada. Y, además, por partida doble, porque el empresario y filántropo nigeriano Abdul Samad Isyaku Rabiu, uno de los hombres más ricos del país y el único en la lista Forbes, ha prometido un incentivo extra a los internacionales verdiblancos: medio millón de dólares por ganar a Marruecos, otros 50.000 extra por cada gol y el doble (un millón y cien mil euros, respectivamente) por levantar el título y cada diana a favor en ese partido del 18 de enero. Además, el empresario musical conocido como Don Jazzy dará 100.000 dólares a cada jugador por plantarse en la gran final.

Muy pendientes de la designación arbitral tras la polémica del Camerún-Marruecos

Con mayoría argelina en las gradas del Estadio de Marrakech por la cercanía entre ambas naciones magrebíes, aficionados y miembros del 'staff' de los 'Zorros del Desierto' no se tomaron bien la derrota ante Nigeria, indiscutible sobre el terreno de juego, y cargaron contra el colegiado, el senegalés Isaa Sy, que tuvo que salir escoltado. Algo similar, aunque más en las redes que 'in situ' al ser la anfitriona quien copaba gran parte de las gradas del Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, ocurrió con la designación para el Camerún-Marruecos. Es cierto que el presidente de la federación de los 'Leones Indomables', Samuel Eto'o, se ha despedido con elegancia por carta de sus rivales, aunque llamó mucho la atención que la CAF atendiera la protesta del reino alauita para que cambiaran al árbitro inicialmente fijado (Amin Mohamed Omar) por ser egipcio (los 'Faraones' son los otros grandes favoritos), poniendo al mauritano Dahane Beida, visto por la mayoría como extremadamente casero. Ahora, desde Nigeria están expectantes por el colegiado que toque el miércoles que viene.