Segundo plante de la Nigeria de Akor Adams y Ejuke a cuenta de las primas

Las 'Súper Águilas' declinaron entrenarse ni viajar este jueves de Fez a Marrakech para comenzar a preparar 'in situ' el cruce de cuartos del próximo sábado ante Argelia

Autor de un gol y dos asistencias en la eliminatoria de octavos de final de la Copa de África ante Mozambique, regresaba este miércoles a la concentración en Fez de Nigeria un Akor Adams que tuvo que marcharse de la misma para acompañar a su madre, víctima de un problema de salud felizmente superado. A su vuelta, el delantero del Sevilla FC y su compañero el extremo Chidera Ejuke se han encontrado con un nuevo plante de las 'Súper Águilas' por las deudas contraídas con los jugadores y el cuerpo técnico por parte de su federación, que no habría abonado aún las primas por los triunfos del combinado verdiblanco en el magno torneo continental. En concreto, los tres correspondientes a las victorias frente a Tanzania (2-1), Túnez (3-2), Uganda (1-3) y los citados 'Mambas Negras' (4-0).

Al cierre de esta edición, los internacionales nigerianos se habrían insubordinado y negado a entrenarse mientras no se les abonen las cantidades adeudadas. Además, si persistiera el problema este jueves, los capitanes y portavoces del vestuario avisan de que permanecerán en Fez y no viajarán a Marrakech, sede este sábado 10 de enero a partir de las 17:00 horas del tercer emparejamientos de cuartos de final contra Argelia. Sin lugar a dudas, una ocasión pintiparada para este segundo ejercicio de fuerza en menos de dos meses de los profesionales a las órdenes de Éric Chelle, que precisamente cumple un año al frente de los centroafricanos y que apoya los movimientos reivindicativos de sus pupilos contra la NFF (Nigerian Football Federation).

La vez anterior les debían 85.000 euros y unas mejores condiciones de trabajo

Y es que a finales de la primera quincena de noviembre del año pasado, en vísperas de la decisiva semifinal del 'play off' africano de repesca para el Mundial de 2026 ante Gabón (resuelta por 4-1 en la prórroga merced al tanto de Chidera Ejuke y el doblete de Victor Osimhen) antes de enfrentarse por una plaza en el torneo decisivo del próximo mes de marzo en tierras mexicanas, que correspondió a la postre (pese a reclamaciones y denuncias sin demasiado fundamento) a la República Democrática del Congo (que buscará uno de los dos billetes de las confederaciones no europeas el 31-M ante el vencedor del duelo del 26-M en Guadalajara entre Jamaica y Nueva Caledonia), las 'Súper Águilas' también se levantaron por el adeudo de unos 85.000 euros en concepto de primas pendientes. Unas horas antes de la gran cita, la federación nigeriana cedió y los futbolistas jugaron... y vencieron, también en su demanda de mejores condiciones de trabajo y hospedaje.