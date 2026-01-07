Akor Adams, ya de vuelta con Nigeria, marca el objetivo del Sevilla: "No se trata de títulos..."

El punta nigeriano ha regresado a la concentración de Nigeria tras el alta hospitalaria de su madre y se ha expresado con claridad sobre la situación del Sevilla, lo que supone para él y el objetivo del vestuario: "Demostrar lo que somos"

Akor Adams, después de su exhibición en octavos ante Mozambique en la Copa de África con un gol y dos asistencias, se vio obligado a abandonar la concentración de Nigeria de manera temporal debido al ingreso de su madre en el hospital de la localidad marroquí de Fez por un problema de salud.

El futbolista ha estado al lado de su familiar mientras se recuperaba, pero ya está de vuelta con su selección una vez que su madre ha recibido el alta hospitalaria para preparar el choque de cuartos de final del próximo sábado contra Argelia, que eliminó en la prórroga a la República Democrática del Congo del bético Bakambu.

Akor Adams se ha convertido en futbolista muy importante en las Super Eagles y puede ser clave en la siguiente ronda mientras en el Sevilla no pueden evitar el deseo de que el combinado nigeriano caiga eliminado cuanto antes por la trascendencia actual del nigeriano ante la falta puntería de Isaac después de haber firmado un gran partido antes de irse contra el Oviedo.

Akor Adams habla de la situación del Sevilla y del objetivo para este curso

En este sentido, Akor Adams no esconde su compromiso con el Sevilla, al considerarlo ya "el club de su corazón", y habló sobre la situación actual de los nervionenses en una entrevista concedida en el canal egipcio ON Sport, reconociendo que, de momento, no se ha podido alcanzar la regularidad.

"Ha sido una temporada con altibajos hasta el momento, pero queremos cerrarla de la mejor manera posible, como grupo y también en lo individual", apuntó el delantero, que reveló el objetivo del vestuario nervionense, asumiendo la imposibilidad de firmar algún éxito tras la eliminación copera.

"No se trata de pelear por el título, pero sí de escalar posiciones y acabar arriba, reflejando lo que realmente somos como equipo", señaló Akor Adams, que insistió en lo que supone militar en un club como el sevillista, lo que considera un gran salto en su carrera.

Feliz en Nervión: "El Sevilla me ha hecho crecer en todos los sentidos"

"El Sevilla es una gran responsabilidad. Jugar en un club con tanta historia, con lo que representa en España y en Europa, te obliga a dar el máximo cada día. La verdad es que me ha hecho crecer en todos los sentidos".

Además, fue cuestionado sobre el triunfo sonado contra el Barça que dio la vuelta al mundo. "El míster nos dijo que saliéramos a disfrutar, sin miedo al rival. Hacía mucho que el Sevilla no ganaba en casa al Barça", apuntó el ariete, que añadió: "Jugamos con confianza, aprovechamos las ocasiones y dimos una alegría enorme a nuestra gente. Fue una noche fantástica. Sabíamos que si encontrábamos espacios y no nos replegábamos demasiado, podíamos hacerles daño. El penalti que fallaron ellos fue un punto que cambió el rumbo, pero el triunfo se construyó con trabajo, disciplina táctica y eficacia".