Un estelar Akor Adams se reivindica en la Copa de África: el Sevilla seguirá sin poder contar con sus dos nigerianos

Desde que Akor Adams se marchó a la Copa de África, el Sevilla FC no ha celebrado ningún gol y encadena tres partidos seguidos sin marcar. Y más le vale encontrar una solución a Matías Almeyda, ya que el delantero nigeriano y su compatriota Chidera Ejuke aún van a tardar como mínimo una semana más en volver a ponerse a las órdenes del entrenador argentino. Las 'Súper Águilas Verdes' han superado con solvencia la eliminatoria de octavos de final goleando a Mozambique con una actuación estelar del '9' nervionense, que se reivindicó con una diana y dos asistencias. El extremo, por su parte, volvió a quedarse sin minutos.

Nigeria 4-0 Mozambique: las 'Súper Águilas' vuelan hacia los cuartos de final de la Copa de África con un Akor Adams estelar

En el segundo encuentro de los octavos de final de la Copa de África disputado en la tarde-noche de este lunes en el Complexe Sportif de Fés (Marruecos), Nigeria se ha impuesto por un contundente 4-0 a Mozambique y se ha unido a Senegal, Malí, Marruecos, Camerún y Egipto como selecciones clasificadas para disputar los cuartos de final de la CAN 2025. La ronda se completará este martes con los partidos Argelia - RD Congo y Costa de Marfil - Burkina Faso. De estos últimos encuentros saldrá el rival de Akor Adams y Ejuke en busca de las semifinales, reto que afrontarán el próximo sábado día 10 y que les descarta también para el Celta - Sevilla del próximo lunes 12 de enero.

Nigeria dejó encarrilado el duelo ante Mozambique antes de la primera media hora de juego gracias a la potencia de su ataque, con Akor Adams formando de nuevo dupla titular con su amigo Victor Osimhen y Ademola Lookman. El delantero del Sevilla dio las asistencias de los dos primeros tantos. En el 1-0, en el 20', cayó a banda izquierda y la puso en el punto de penalti para el tanto del jugador de la Atalanta.

El 2-0 llegó en el 25', con el nervionense prolongando un centro de Lookman para que embocase sobre la línea Osimhen, quien nada más arrancar la segunda parte firmó un doblete haciendo subir al marcador el 3-0 (47'). La goleada por 4-0 la cerró en el 75' el propio Akor Adams, quien empezó en campo propio una jugada que culminó con un remate cruzado tras un buen pase filtrado de Lookman desde la media luna del área mozambiqueña para estrenarse en una Copa de África. Con todo resuelto, dejó su sitio en el campo a Samu Chukweze en el minuto 86.

Akor Adams sigue enrachado con Nigeria; Chidera Ejuke se queda sin jugar por tercera vez en cuatro partidos de la CAN 2025

El '9' del Sevilla FC no ha podido tener una mejor irrupción en la selección absoluta de Nigeria, con la que debutó el pasado mes de octubre y en sólo siete encuentros suma tres goles y dos asistencias. Fue titular en las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos de la CAN 2025, ante Tanzania (59') y Túnez (79'); fue suplente en la última cita, ya con todo decidido, frente a Uganda (3'); y en octavos ha vuelto a salir de inicio (86').

La selección de Nigeria de Eric Chelle va lanzada a por la Copa de África, con cuatro victorias en cuatro partidos; pero en este lucimiento apenas ha podido participar Chidera Ejuke. El extremo del Sevilla FC sólo suma los 11 minutos que tuvo en la recta final del choque de la segunda jornada contra Túnez, y ha tenido que conformarse con ver desde el banquillo los otros tres triunfos de sus compañeros. Suyo, precisamente, fue el último gol anotado por el equipo de Matías Almeyda: el pasado 14 de diciembre ante el Real Oviedo, con gol y dos asistencias de Akor Adams. Como hoy.