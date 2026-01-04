Almeyda, el mercado de fichajes del Sevilla y una pregunta clara: '¿Por qué lanzó el penalti Isaac Romero en lugar de Alexis Sánchez?'

El técnico argentino reconoce que el chileno es el teórico encargado, pero entiende que lo habló con el lebrijano y da méritos al portero del Levante. También estaba sobre el campo Adnan Januzaj, especialista desde los once metros en la mayoría de sus exequipos

Sin ser preguntado directamente por ello en su primer análisis de la goleada ante el Levante UF (0-3), Matías Almeyda ya había remarcado la evidente falta de recursos ofensivos para aprovechar el plausible esfuerzo que por momentos -y sólo por momentos- despliega su equipo. "Ni de penalti concretamos", lamentó en los medios del Sevilla FC el entrenador argentino, quien al hilo de esa expresividad fue preguntado en rueda de prensa por el motivo por el cual lanzó la pena máxima Isaac Romero a pesar de que se encontraba en el campo Alexis Sánchez e incluso Adnan Januzaj, especialista en la mayoría de sus anteriores equipos. La siguiente pregunta, relacionada con todo lo expuesto, también se antojaba clara. ¿Que sé puede esperar del mercado invernal de fichajes?

La elección del lanzador en el penalti fallado por Isaac Romero: "Lo decidieron entre él y Alexis Sánchez"

"Hemos tenido pocos penaltis a lo largo del torneo. Uno contra el Barcelona, que lo pateó Alexis (y fue gol). Ellos son los que definen", ha respondido Almeyda, asegurando que ha sido elección de los futbolistas aunque, a nivel técnico hay un encargado: "Alexis es el encargado, pero lo habrán decidido entre él e Isaac. Siempre digo que quien patea tiene ganas. Se vio también la virtud del portero, que incluso el rechace lo atajó".

El cambio de Januzaj por Peque en el descanso con cambio de dibujo

"Buscaba abrir el juego y llegar aún más. El rival estaba plantado de una manera y en el segundo tiempo, con dos extremos y dos laterales, llegamos más. A Peque lo vi cansado, la semana pasada estuvo con un problema respiratorio y me dijo que no podía más. Después, esperamos un tiempo para meter a Isaac, que era el mejor cambio ofensivo que teníamos", ha explicado el técnico del Sevilla FC que se dejó tres cambios por agotar y que vio el partido desde la grada al tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Real Madrid.

Almeyda, escéptico de momento ante el mercado de fichajes del Sevilla

"Ya sabemos como está la parte económica del club. Dejo a la gente trabajar. No pongo excusas, estoy esperando a los dos jugadores que están en África. Si el equipo se puede mejorar, siempre será un beneficio. Pero si no se puede, no es excusa", ha opinado Almeyda, quien sí admite la falta de pegada y añade una no menos evidente fragilidad defensiva.

"Si vemos el partido, ellos llegaron cinco veces y nos hicieron tres goles. No hay acciones para analizar que es un problema de atrás porque hubo pocas acciones. En el segundo gol sí creo que los regresos no son buenos, sino más lentos de lo habitual. Tenemos que pensar en mejorar constantemente todo. Hablamos siempre de buscar una regularidad, que es lo que más cuesta en el fútbol. Sí creo que también hay una cuestión de definición, falta efectividad", ha reconocido.