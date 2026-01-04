Sevilla 0-3 Levante: Isaac Romero, Carlos Álvarez y el 'Esto es lo que hay' de Almeyda... La vida en Nervión sigue igual o peor

Ridículo bochornoso para recibir el 2026, siendo arrollado por un rival que llegaba colista, tras ocho jornadas sin ganar y con la segunda peor defensa de LaLiga. El comprometido técnico argentino -en la grada por sanción- dejó tres de sus cinco cambios sin hacer. A buen entendedor...

Ha comenzado 2026 pero la vida sigue igual... o peor. Año nuevo, decepciones viejas. No ha cambiado nada desde 2025 en un Sevilla FC que ha comenzado enero aún peor de lo que terminó diciembre: coleccionando más sanciones, enésimas lesiones y reiteradas desilusiones en casa. En la sobremesa de este domingo ha asaltado el Sánchez-Pizjuán endosándole un 0-3, justo en el día en el que los granotas cumplían tres meses sin ganar en LaLiga (desde el 4 de octubre en Oviedo) y llegaban como colistas de la clasificación con sólo 10 puntos y como la segunda peor defensa del campeonato con 29 goles encajados en sólo 16 partidos.

Las conclusiones son demoledoras. En la primera mitad, el Sevilla FC generó muchos centros con poco remate y el Levante UD se marchó al descanso con un gol del bético Iker Losada. En la segunda parte, el cuadro local se fue arriba; pero Isaac Romero perdonó tres ocasiones muy claras, incluido un penalti y su posterior rechace con el meta en el suelo, y Carlos Espí y Carlitos Álvarez sentenciaron en sendas contras.

Matías Almeyda luego negará la mayor, pero este domingo ha demostrado al enfadadísimo estadio y a su directiva que no tiene nada a lo que agarrarse observando desde la grada la mediocridad que ven los sufridos aficionados. Metió a Januzaj en la reanudación y al febril Isaac poco después. Ya no volvió a hacer cambios. Le faltaron tres por agotar. Esto es lo que hay ¿Otro año igual?

Juanlu y Oso descosen la nueva tela del Levante e Iker Losada manda callar a la afición del Sevilla

En los primeros cinco minutos, el Levante se hizo con el control de la posesión, intentando salir jugando desde atrás en una clara declaración de intenciones para adaptarse al juego creativo que quiere imponer el debutante Luis Castro. Con los cachorros sevillistas Carlos Álvarez e Iván Romero muy activos en su vuelta a casa como rivales, el protagonista del primer tiempo fue un jugador propiedad del Real Betis como es el cedido Iker Losada. El gallego no había rascado bola con Calero y fue titular con el nuevo míster, dejando las dos ocasiones más claras de su equipo en la primera mitad.

En la primera, en el 18', perdonó una oportunidad inmejorable al mandarla fuera en un zurdazo totalmente libre de marca en la frontal del área pequeña. En la otra, en el segundo y último minuto del tiempo añadido de la primera mitad, batió con su pierna derecha a Vlachodimos tras una gran pared con Iván Romero para hacer el 0-1 con el que se llegaba al descanso. Con doble alegría, Losada lo celebró mandando callar a la grada del Sánchez-Pizjuán que le pitaba por su condición de activo del eterno rival hispalense.

Entre medias, el Sevilla FC había logrado contener el tramo más animoso del Levante UD con un aceptable orden defensivo y había ido descosiendo esta nueva piel del colista con las internadas por fuera de Juanlu y de Oso. Varios centros del quinteño llevaron las primeras sensaciones de peligro al área visitante, donde a Alexis Sánchez y a Sow les faltó precisión ante un acertado Ryan. El único que logró batir al meta oceánico fue Oso, pero la acción -aún con 0-0 en el marcador- fue anulada por fuera de juego previo del '16' tras recibir un pase filtrado junto a la cal por Agoumé y prolongado de tacón por Alexis para que el hispano-argentino remachase a placer.

Almeyda cambia de dibujo: adiós a la defensa de cinco para acumular efectivos exteriores

La reanudación dejó la entrada de Januzaj por Peque y con cambio de dibujo de Almeyda -desde la grada al estar sancionado-. Carmona se fue a la izquierda, con Oso por delante en su primigenio rol de extremo; con Juanlu y Januzaj formando tándem en la derecha y con Mendy como pivote. Agoumé y Sow completaban una línea cuatro por detrás de Alexis, mientras que de centrales cerraban Gudelj y Kike Salas. Salió más adelantado el Sevilla FC, que tuvo el empate en una internada por banda derecha con centro de Juanlu y con caída de Alexis -pide penalti pero el árbitro le dice que se levante- previas al zapatazo de Mendy que desvió a córner Ryan; quien acto seguido se quitó de encima como pudo un misil lejano de Gudelj que iba dentro.

No tardó en redoblar su apuesta el técnico sevillista, que metió a un Isaac Romero algo mermardo por la fiebre retirando sorprendentemente a un acertado Juanlu y moviendo a su comodín de Carmona ahora al lateral derecho, su tercer rol diferente tras empezar como central y ser carrilero zurdo unos minutos. El que más y mejor percutía, sin embargo, era Oso; pero Pampín primero y De la Fuente después despejaron en boca de gol sendos envíos del hiperactivo joven. Apretaba, pero no mordía el Sevilla FC en una extraña situación que le hacía acariciar el empate por mera insistencia, no desde luego por calidad.

Isaac Romero falla y vuelve a fallar; Espí y Carlos Álvarez sentencian para el Levante

La más clara la tuvo el recién entrado Isaac Romero en el 74'. La bajó ya con problemas y la controló a trompicones, pero se le quedó un remate más o menos cómodo que no pudo dirigir a portería. Se perdió muy por encima del larguero. Y sólo cuatro minutos después, el 0-2: fallido paso adelante del Sevilla FC para intentar elevar la línea de presión que permite una aislada salida a la contra del Levante, culminada con brillantez: pase en vertical de Toljan desde la derecha, dejada de tacón de Morales y definición de Espí ante Vlachodimos para celebrar su primer tanto en LaLiga.

Aún faltaba lo peor. Valentín Pizarro Gómez llamaba al monitor al colegiado por una plancha de Toljan sobre Kike Salas que Iosu Galech confirmaba como penalti. Isaac Romero falló ante un Ryan que voló al lado bueno y luego también en la dirección contraria para repeler con un paradón el rechace a placer del lebrijano. Hundido el Sevilla FC, su canterano Carlos Álvarez rompió a la contra y sentenció con un zurdazo ajustado al ángulo bajo de la portería de Vlachodimos mientras Kike Salas sólo podía darle un impotente empujón (si no era gol era penalti y expulsión). Otro año igual.

Ficha técnica del Sevilla - Levante de LaLiga

0.- Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu (Isaac Romero 58'), Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso; Agoumé, Batista Mendy, Sow; Peque (Januzaj 46') y Alexis Sánchez.

3.- Levante UD: Ryan; Toljan, Moreno, De la Fuente, Pampín (Maturro 71'); Arriaga, Pablo Martínez (Olasagasti 80'); Tunde (Espí 65'), Carlos Álvarez, Iker Losada (Morales 71'); e Iván Romero (Unai Vencedor 80').

Árbitro: Iosu Galech Azpeteguía (Colegio Navarro). Amonestó a los locales Alexis Sánchez, Mendy y Gudelj, así como a los visitantes Moreno y Pampín.

Goles: 0-1 (45+2') Iker Losada; 0-2 (78') Carlos Espí; 0-3 (90+5') Carlos Álvarez.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante unos 25.300 espectadores.