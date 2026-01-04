Las reacciones de frustración del vestuario del Sevilla tras el batacazo en casa ante el Levante: "Sólo queda pedir perdón"

Nemanja Gudelj, Djibril Sow y Batista Mendy explican en los medios del club las sensaciones de rabia, impotencia y pesar por el sufrir de la afición en el desastroso inicio del 2026 en Nervión

En el vestuario del Sevilla FC sólo cabía transmitir un mensaje: "Perdón". Es la única palabra que cabe después de darle a su afición el peor estreno de año posible. El equipo nervionense firmó en 2025 la peor temporada de su historia reciente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con cuatro victorias en 18 partidos (seis empates y ocho derrotas). 2026 empieza con una derrota por 0-3 ante el Levante UD, rival que llegaba como colista de LaLiga EA Sports después de enlazar ocho jornadas seguidas sin ganar. La decepción y el enfado expresado por la afición "son más que entendibles", han expresado Nemanja Gudelj, que ha sido el único en dar la cara ante la televisión y en zona mixta; además de Djibril Sow y Batista Mendy, quienes han atendido a los medios del club para confirmar la frustración como estado de ánimo general reinante en el vestuario.

Gudelj lamenta la falta de eficacia del Sevilla ante un certero Levante

"Estamos dolidos, el partido ha estado igualado en la primera parte aunque empezamos fríos, luego cogimos el control y ese gol en el último minuto nos hizo daño. En la segunda empezamos bien, pero ellos con lo mínino han marcado. La diferencia hoy ha estado en la eficacia en las ocasiones. Queríamos ganar en el primer partido del año pero hay que seguir porque esto es largo y sabíamos que no iba a ser fácil. Veníamos de varios partidos muy buenos, pero hoy no lo ha sido", ha lamentado en SevillaFC+.

Sow: "Empezamos el año lo peor posible y sólo podemos pedir disculpas"

Por su parte, Djibril Sow no ha escondido la impotencia y la frustración que se respiraraba en el vestuario del Sevilla FC: "Es uno de esos días en los que no sale nada, pero tampoco merecimos más. Sabemos jugar mejor y podemos hacer. Cabeza arriba. Van a ser difíciles estos días, pero quedan partidos por delante". "Empezamos el año lo peor posible. Solo podemos pedir disculpas a la afición. Es jodido porque estábamos en un buen camino, pero también nos faltan muchos jugadores importantes, sobre todo en ataque. No es fácil jugar así. Hoy no estábamos en nuestro mejor momento".

Batista Mendy: "No sé qué pasó; estamos tristes"

"Tenemos que mejorar. A partir de ahora, a seguir en el próximo partido", ha reflexionado con evidente resignación Batista Mendy, que lamentó el mal día ante el Levante: "Cuando empezamos el partido estábamos bien, hasta el momento en el que concedemos el primer gol. Después no sé qué pasó y concedimos otro. En el vestuarios estamos tristes porque perdimos. Ahora tenemos que hablar y ver los vídeos, a ver qué hicimos mal. Y tenemos que seguir".