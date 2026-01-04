Sevilla - Levante, en directo el partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports en vivo y online

El equipo nervionense, con Almeyda en la grada y con siete ausencias obligadas, busca despojarse de su crisis en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el cuadro granota, colista de Primera división que estrena nuevo entrenador después de enlazar ocho jornadas sin ganar

Además de este directo, la cobertura de ESTADIO Deportivo para este choque la amplía nuestro compañero Juan José Ponce, que estará en el escenario del encuentro para contarlo todo de primerísima mano. Empezando por la previa. Así llegan ambos equipos al primer encuentro de este recién estrenado 2026:

Ya estamos por aquí para contarte, minuto a minuto, todo lo que suceda en el choque que va enfrentar al Sevilla FC con el Levante UD en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 14:00 horas de este domingo 4 de enero, en la jornada 18 de LaLiga EA Sports .

Para este partido entre Sevilla FC y Levante UD, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha suspendido la sanción de un partido de clausura parcial en tres sectores de la grada baja de Gol Norte del estadio Sánchez-Pizjuán por el lanzamiento de objetos que provocaron la suspensión de El Gran Derbi contra el Real Betis disputado el pasado 25 de noviembre.

Las nuevas medidas de LaLiga han obligado al Sevilla FC a prohibir que el grupo de animación de esa icónica grada de Gol Norte luzca cualquier tipo de pancarta o distintivo. Ante esta situación, Biris ha anunciado que entrará al estadio con 12 minutos de retraso y no realizará ningún tipo de cantos de aliento para su equipo durante toda la primera parte.

Antes de que acabe el mes de enero, el equipo nervionense gozará de hasta tres partidos como local en sólo 21 días para comenzar a compensar la enorme ristra de decepciones que han regalado a su afición en el pasado 2025, el peor de su historia reciente con sólo cuatro victorias en 18 compromisos en el Sánchez-Pizjuán (junto a seis empates y a ocho derrotas).

Matías Almeyda tendrá que verlo desde la grada al estar sancionado por un partido por su expulsión ante el Real Madrid. Por el mismo motivo se lo pierde Marcao, castigado con seis encuentros. Además, se ausentan por lesión Azpilicueta, Alfon, Suazo y Vargas, además de Nianzou, que aún no está para entrar en una lista pese a trabajar con el grupo. Además, Akor Adams y Chidera Ejuke están en la Copa de África.

El técnico Luis Castro se estrena al frente del equipo valenciano con muchas bajas: el camerunés Etta Eyong se pierde la visita a Sevilla al estar en la Copa África, Manu Sánchez se ausenta por sanción y se caen por lesión Roger Brugué, Unai Elgezabal, Koyalipou y Víctor García, más Álex Primo, indispuesto.

Con las ocho ausencias referidas, pero con Isaac Romero y Peque ya recuperados, todo apunta a que la alineación inicial de Almeyda será muy similar a las desplegadas en las últimas citas de 2025. Para Castro será su primer once, también con muchísimos condicionantes y con una cosa clara: serán el canterano sevillista Carlos Álvarez y 10 más.

Tras abordar la rescisión de contrato de Álvaro Ferllo, nuevo portero del RC Deportivo de La Coruña, Antonio Cordón ha encontrado acomodo para el central murciano en el Pucela de Víctor Orta. Eso sí, Matías Almeyda le necesita este domingo en un último servicio para paliar las bajas en defensa. El acuerdo está bastante encauzado, a falta de que los clubes le den oficialidad.

El Sevilla FC sale con Odysseas Vlachodimos en portería; línea de cinco atrás con Juanlu de carrilero diestro y con Carmona de nuevo de central junto a Gudelj y a Kike Salas, más Oso en el costado izquierdo; Agoumé, Mendy y Sow volverán a formar la tripleta de mediocentros; mientras que Peque y Alexis Sánchez serán las referencias ofensivas, con Isaac Romero esperando en el banquillo tras llegar muy justo al partido por culpa de una gripe.

El Levante saltará al Sánchez-Pizjuán con Ryan entre los palos; defensa de cuatro con Toljan, Moreno, De la Fuente y Pampín; con Arriaga y Pablo Martínez en la zona ancha más Tunde, Iker Losada y Carlos Álvarez en la mediapunta y con Iván Romero como '9'. Tanto Iván como Carlitos vuelven a casa como titulares.

Iosu Galech, de 35 años, vive su primera temporada en la élite. Suma 10 encuentros entre Primera división y Copa del Rey con un balance equilibrado de tres victorias locales, tres empates y cuatro triunfos visitantes. En estas 10 citas, ha mostrado 47 tarjetas: 44 amarillas y 3 rojas.

El encuentro de la jornada 18 entre blanquirrojos y azulgranas se retransmitirá por televisión de pago a través de Movistar+ y Orange TV, como suele ser habitual; pero, además, la plataforma de DAZN dará la oportunidad de verlo en abierto y de manera totalmente gratuita. Te explicamos cómo:

Arranca el 2026 para el Sevilla FC y el Levante UD, que se enfrentan este domingo en un choque en el que los locales quieren empezar con buen pie ante su gente, para despejar a las primeras de cambio la decepcionante crisis sufrida en 2025 en sus partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán -sólo cuatro victorias en 18 compromisos como local-, y en el que los visitantes estrenan entrenador en la figura de Luis Castro para intentar tomar vuelo. Los granotas llevan justo tres meses sin conocer la victoria -desde el lejano 4 de octubre en un 0-2 ante el Real Oviedo- y necesitan un resultado para despegar de esa posición de colista de LaLiga EA Sports en la que llegan a esta cita correspondiente a la jornada 18; la primera del nuevo año y la penúltima de la primera vuelta.

El Sevilla FC arranca 2026 como acabó 2025: golpeado por las lesiones y las sanciones

Undécimos en la clasificación de Primera división, tras perder un puesto el pasado viernes con el empate firmado entre Rayo Vallecano y Getafe CF (1-1), se encuentran los pupilos de Matías Almeyda. El técnico argentino no podrá estar en el banquillo nervionense por sanción, ya que vio la roja en el Santiago Bernabéu y deberá cumplir un partido. También en la grada y evidentemente ausente en este primer choque del año estará Marcao Teixeira, también expulsado ante el Real Madrid y castigado posteriormente con seis encuentros.

Lo de la plaga de sanciones en el Sevilla FC sólo es empeorado por la interminable sucesión de lesiones: César Azpilicueta ha vuelto a caer por un problema en el sóleo, misma dolencia que ha sufrido Alfon González -primer convaleciente de 2026- y de la que también ha recaído Gabriel Suazo. El cuarto paciente de la enfermería es Rubén Vargas, ya en la recta final de su recuperación, y el quinto es Tanguy Nianzou, quien ya trabaja con el grupo pero no está aún para entrar en la convocatoria. Por si fuera poco, Akor Adams y Chidera Ejuke están jugando la Copa de África con Nigeria.

El Levante UD llega colista y busca reaccionar con un nuevo técnico: debuta Luis Castro

Por su parte, el Levante UD busca un revulsivo en la llegada de Luis Castro, aunque el entrenador portugués sólo ha podido trabajar con la plantilla durante cinco días y aún no ha recibido ningún refuerzo en el recien inaugurado mercado invernal de fichajes. Además, para este debut en Nervión también cuenta con numerosas bajas que le pondrán difícil una puesta de largo en la que pretende tener el balón y dominar.

El camerunés Etta Eyong se pierde la visita a Sevilla al estar en la Copa África, Manu Sánchez se ausenta por sanción y se caen por lesión Roger Brugué, Unai Elgezabal, Koyalipou y Víctor García, más Álex Primo, indispuesto. El luso asume un equipo que ocupa el último puesto de la tabla liguera con sólo 10 puntos en 16 jornadas -ha jugado un partido menos que el Sevilla FC y dos menos que los cuatro equipos de la Supercopa- y que encadena ocho jornadas seguidas sin ganar con un pobre parcial de dos puntos de 24.