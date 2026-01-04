El Sevilla cierra su segunda salida en el mercado invernal de fichajes: Ramón Martínez, convocado ante el Levante, se va a Valladolid con Víctor Orta

Tras abordar la rescisión de contrato de Álvaro Ferllo, nuevo portero del RC Deportivo de La Coruña, Antonio Cordón ha encontrado acomodo para el central murciano en el Pucela. Eso sí, Matías Almeyda le necesita este domingo en un último servicio para paliar las bajas en defensa

Toda la atención en el Sevilla FC estaba puesta ya en el duelo liguero que a partir de las 14:00 horas de este domingo disputa ante el Levante UD en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, pero en la previa ha irrumpido una noticia que llega desde la capital castellano-leonesa apuntando que el club nervionense ha cerrado ya su segunda salida en el recién estrenado mercado invernal de fichajes. El protagonista es Ramón Martínez y si resulta sorprendente no es porque esté entrando en los planes de Matías Almeyda, más bien es justo lo contrario, sino porque el central canterano se encuentra en la lista de convocados para recibir al cuadro granota a pesar de que ya se había comprometido con el exdirector deportivo blanquirrojo, Víctor Orta, para reforzar al Real Valladolid en esta segunda parte de la presente temporada.

Sevilla y Valladolid están muy cerca de cerrar el traspaso del central Ramón Martínez

Según la información confirmada por fuentes de la negociación, el Sevilla FC y el Real Valladolid están muy próximos a anunciar el traspaso al club castellano del defensor Ramón Martínez, que se convertirá en el segundo jugador que sale en esta ventana de enero después del portero Álvaro Ferllo, quien ha firmado hasta 2027 con el RC Deportivo de La Coruña tras rescindir los últimos 18 meses de contrato con los nervionenses. Lo lógico sería que el central murciano de 24 años no participase este domingo para no poner en riesgo la encauzadísima operación, aunque no puede descartarse que cuente con algunos minutos de despedida debido a las bajas que Almeyda sufre en el eje de la zaga con los lesionados Azpilicueta y Nianzou o el sancionado Marcao; así como la escasa confianza en Fábio Cardoso.

Tal y como detalla una información publicada en la mañana de este domingo por la Agencia EFE, el técnico Matías Almeyda tenía la última palabra y ha dado el visto bueno a que la dirección deportiva de Antonio Cordón siga liberando fichas y espacio salarial (que en este caso es mínimo) para dejar cabida a las llegadas de los necesarios refuerzos invernales. No en vano, a pesar de las constantes plagas de sanciones y lesiones, Ramón Martínez sólo ha sumado 181 minutos de juego divididos en tres partidos: dos de LaLiga ante Rayo Vallecano (13') y RCD Mallorca (83'), más uno de la primera ronda de la Copa del Rey contra el CD Toledo (81'). Con contrato en vigor hasta 2027, su salida será prácticamente gratuita -el ingreso es mínimo- pero el Sevilla FC se reservará casi la mitad de los derechos de una futura venta.

El futbolista de Mula (Murcia) pasó precisamente por las canteras del Levante UD -su último rival como sevillista- y del Villarreal CF antes de incorporarse al UCAM Murcia, equipo que le traspasó al Sevilla Atlético en el verano de 2022. En total, tras su debut en un duelo copero ante Las Rozas, ha disputado 75 encuentros con el filial (4 tantos) y nueve partidos oficiales con el primer equipo blanquirrojo (un gol). Curiosamente, su estreno en LaLiga EA Sports tuvo lugar en la que salvo sorpresa será su próxima casa: el Nuevo José Zorrilla de Valladolid, en un 0-4 endosado al cuadro pucelano.