El precio para la venta de Juanlu Sánchez y los grandes traspasos de canteranos que ha cerrado el Sevilla

El versátil futbolista quinteño cuenta con fuertes pretendientes en Italia, Inglaterra y Alemania; motivo por el que se ha convertido en la mejor opción para que el Sevilla FC pueda hacer caja en este mercado invernal de fichajes de 2026

Corren los dos últimos días de diciembre y en condiciones normales tocaría hablar de posibles fichajes en el mercado invernal que abre dentro de sólo tres días; pero la situación económica del Sevilla FC obliga a eclipsar esas opciones para conseguir ansiados refuerzos con la aún más perentoria necesidad de cerrar alguna gran venta lucrativa que ofrezca una plusvalía capaz de seguir calmando las aguas financieras y de liberar un hueco salarial que permita inscribir nuevos jugadores. En este contexto, el catálogo de opciones para hacer caja es bastante reducido. Todo ello coloca a los canteranos, en general, y a Juanlu Sánchez, en particular, como principales centros de atención durante el próximo mes.

La venta de Juanlu podría superar la de Alberto Moreno e igualar a la de Jesús Navas

Como adelantó ESTADIO Deportivo, al margen de esa nueva ofensiva que vienen anunciando desde Italia con la repetitiva opción de un del SSC Napoli que hizo mucho ruido pero se movió entre poco y nada el pasado verano, han aparecido como pretendientes de postín tanto el Everton FC inglés como el Bayer Leverkusen alemán, que ya se llevó a Loïc Badé en la ventana estival. El precio de salida que el Sevilla FC ha puesto a Juanlu sigue estando en esa barrera de 20 millones de euros a la que ya se remitieron en agosto y que situaría al polivalente futbolista de Montequinto entre los cinco mayores traspasos de un canterano en la historia del Sevilla FC.

Si el director deportivo sevillista, Antonio Cordón, consigue recaudar esa cantidad demandada a los grandes clubes que preguntan por él, Juanlu igualaría los 20 millones de euros que el Manchester City pagó por el campeón del mundo Jesús Navas en el verano de 2013 y superaría el que hoy figura como quinto mejor ingreso por un futbolista formado en la casa; que son los 18 millones abonados por el Liverpool FC para hacerse con los servicios del lateral zurdo Alberto Moreno en agosto de 2014.

Los tres mayores ingresos del Sevilla por un canterano: Reyes, Sergio Ramos y Bryan Gil

Por delante, sólo quedarían ya tres registros. El tercer escalón del podio es para los 25 millones de euros de la época que el Arsenal FC se gastó para reclutar al malogrado José Antonio Reyes en el año 2004, en un momento también de intensa crisis económica que amenazaba la viabilidad del club. Por delante, en los dos primeros puestos, se pueden discutir varios matices para saber quién es el canterano que más dinero ha dejado en las arcas del Sánchez-Pizjuán.

Por un lado, el Real Madrid pagó los 27 millones de euros que marcaban la cláusula de rescisión de Sergio Ramos en 2005; pero, por otro, el Tottenham Hotspur invirtió 25 millones en 2021 para hacerse con los servicios de Bryan Gil en una operación rebajada con la inclusión de Erik Lamela como moneda de cambio. Es decir, el que más efectivo metió en caja fue el central camero pero, el extremo barbateño es quien lidera esta clasificación mercantil.

Las mayores ventas de canteranos en la historia del Sevilla FC