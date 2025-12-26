Aparecen nuevos candidatos por Juanlu Sánchez antes de un mercado clave para el Sevilla FC

La situación del canterano sevillista seguirá siendo algo a resolver durante este mercado de fichajes mientras que, en ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer el interés de dos importantes clubes de Europa

El Sevilla FC, tras estas semana de parón, volverá al trabajo el próximo domingo 28 de diciembre. El equipo, tras la derrota en el Bernabéu, no abandonó el año con malas sensaciones, ya que fueron varias las ocasiones que pudieron haber provocado que el electrónico hubiese sido distinto. A pesar de ciertas dudas dentro de la afición hispalense, se espera con ganas este mercado de invierno, de cara a incorporar ciertas piezas que puedan ser de utilidad a Matías Almeyda con la ambición de evitar una temporada de sustos como fue la pasada campaña. Hay necesidad de dar salidas y, dentro de la lista de candidatos, se sitúa Juanlu Sánchez.

Juanlu, tras un verano incierto y un mal inicio

Habrá habido veranos movidos, pero pocos como el de Juanlu Sánchez. El canterano del Sevilla FC fue uno de los culebrones del pasado mercado de fichajes, con su posible llegada al Nápoles que al final no se pudo concretar. Eran varios los equipos que apostaron por él, llegando incluso tentativas inglesas como la del Wolves, pero tenía claro que, en caso de irse, su destino sería el campeón de Italia.

Sin embargo, a pesar de varias semanas donde parecía que el acuerdo era cuestión de tiempo, el sevillista se acabó quedando en Nervión. Y, por ahora, no está siendo una de sus mejores temporadas con la camiseta del primer equipo. Quitando una asistencia en la primera jornada frente al Athletic, el resto de partidos ha tenido un rendimiento algo bajo para lo que se esperaba de una de esas perlas codiciadas que hay en la Carretera de Utrera.

Esto ha hecho crecer los rumores de una posible salida de la entidad, sumándose también a eso la necesidad de ventas de la entidad nervionense, haciendo que esta posibilidad vaya cogiendo aún más forma.

Bayer Leverkusen y Everton se suman a las apuestas

Este mercado de invierno se presenta interesante para Juanlu y es que, tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, varios son los equipos que han puesto interés en el jugador. Fuentes cercanas al futbolista indican que tanto Bayer Leverkusen como Everton habrían puesto interés en el jugador de la cantera hispalense. De esta forma, sigue aumentando la lista de opciones para un jugador que, a pesar de haber bajado su rendimiento durante estos meses, sigue guardando valor.

Desde el club, tal y como indican las fuentes anteriormente mencionadas, se mantienen en esas cifras cercanas a los veinte millones, por lo que habrá que ver si esas pretensiones acaban bajando con el devenir del mercado. Aunque aún no ha empezado el nuevo periodo de fichajes, una de las incertidumbres será ver cómo acaba la situación de uno de los canteranos más prometedores de los últimos años.