Regalo potencial de En-Nesyri al Sevilla en enero: "No quiere volver al Fenerbahçe"

Con un 10% de su futura venta, el Sevilla recibirá un importante ingreso si se consuma en el mercado invernal el traspaso multimillonario al fútbol árabe del marroquí, dispuesto a forzar su marcha tal y como ha podido saber ESTADIO: "Se irá definitivamente"

Debido a su situación económica, el Sevilla recibirá con los brazos abiertos cualquier ingreso que se pueda producir en el mercado invernal y no solo los relacionados con la venta millonaria proyectada por el club en la ventana que se abrirá la próxima semana.

En este sentidos, los nervionenses han filtrado que para cuadrar el presupuesto de la 25/26 deben firmar un traspaso de alrededor de nueve millones, lo que señala a Rubén Vargas. Agoumé, Juanlu o Carmona como potenciales ventas, si bien los blanquirrojos podrían recibir una ayuda externa extra en el mercado de enero que podría aliviar un ápice esta necesidad.

Y es que este enero se presenta como muy factible la posibilidad de embolsarse una cantidad nada desdeñable por el traspaso de Youssef En-Nesyri después de que el verano pasado se quedara finalmente en el Fenerbahçe tras una campaña espectacular con 30 goles. Se habló de propuestas estratosféricas, pero no se movió y su producción goleadora ha descendido este curso, en el que, en cualquier caso, suma ocho goles.

En-Nesyri quiere salir ya del Fenerbahçe

Lo cierto es que la relación entre las dos partes se ha agrietado y, como aseguran a ESTADIO fuentes cercanas al club otomano, el exdelantero sevillista no quiere jugar más en el Fenerbahçe cuando termine la Copa de África, la cual está disputando con la selección de Marruecos.

"En-Nesyri no quiere volver al Fenerbahçe, que se separará definitivamente del delantero en el mercado de fichajes de invierno", aseguran a esta redacción dichas fuentes, que apuntan que la salida mas lógica sería al fútbol árabe al ser el único lugar donde le podrían pagar su salario si no tiene intención de bajárselo.

Ofertas potenciales de 30-35 millones por En-Nesyri

De este modo, en Turquía apuntan el vivo interés de los clubes Al-Ittihad, Al Shabab y Al-Ahli y que estarían dispuestos a pagar alrededor de 30-35 millones por el marroquí, lo que supondría un ingreso de unos 3 millones de euros para el Sevilla.

No en vano, el Sevilla, cuando lo vendió hace dos veranos por 20 millones de euros se reservó un 10% de una futura transacción, que supondría un pico interesante en esas cantidades, lógicas a tener en cuenta que su valor de mercado asciende a 22 millones de euros, superior al que tenía cuando abandonó el Sánchez-Pizjuán por la necesidad blanquirroja de vender.

En-Nesyri quiere irse, el Fenerbahçe traspasarle y el Sevilla está muy pendiente al tratarse de un regalo de tamaña importancia para sus arcas.