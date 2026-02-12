Del Nido Carrasco, sobre su confianza en Almeyda y Cordón, las obras del Pizjuán y la deuda neta

El rector nervionense valora que dos hombres "ganadores y triunfadores" hayan venido a "un Sevilla con muchas limitaciones que, para inscribir a un jugador, casi hay que hacer magia"

El de Azul, flanqueado por el presidente y el director deportivo, durante su presentación en julio del año pasado.Lince

La larga entrevista de José María del Nido Carrasco en Canal Sur Radio incluyó un respaldo rotundo del presidente del Sevilla FC a las dos cabezas visibles del organigrama técnico, el director deportivo y el entrenador, reconociendo que no navegan por aguas desconocidas: "El pasado verano, cuando Antonio Cordón, Matías Almeyda y yo nos sentamos a planificar la temporada, éramos conscientes de que esta situación podía darse, de que esta guerra se le iba a presentar al Sevilla y que había que sacarla adelante, como estoy seguro de que lo haremos".

En este sentido, el dirigente entiende que una de las claves para salir del atolladero es asumir la nueva realidad: "En los últimos años el club tomó decisiones con el objetivo de disputar la Champions League, pero algo habremos hecho mal cuando, aun gestionando para ello, fuimos perdiendo dinero. Hace dos temporadas que no estamos en Champions y el Sevilla ha pasado de ingresar 260 millones a 110, lo que nos obliga ahora a competir con plantillas menos costosas".

Para el rector nervionense, el banquillo está en buenas manos: "Con Matías hablo todos los días, igual que con Antonio. Matías es fuerte, es un luchador. Hay que valorar que personas como Almeyda y Cordón, ganadores y triunfadores, hayan dado el paso de venir a un Sevilla con muchas limitaciones, donde para inscribir a un jugador casi hay que hacer magia. Matías mantiene la misma fuerza y la misma ilusión, y confiamos en él no por que estemos obligados, sino por que creemos en su trabajo de verdad"

En este sentido, Del Nido Carrasco trasladó el mismo apoyo al sustituto de Víctor Orta al frente de la plantilla blanquirroja: "Antonio cuenta con mi respaldo total y espero que esté conmigo todo el tiempo que yo esté al frente del Sevilla. El análisis es claro: tuvo que vender a dos de los mejores jugadores por 60 millones de euros y realizar ocho fichajes con apenas 250.000 euros". Además, analizó otros asuntos de relevancia en la actualidad.

Deuda neta

"Son 88 millones de euros. El valor del Sevilla es X menos esos 88 millones de euros. En algunos casos se ha hablado de una deuda de más de 300 millones, pero es 'fake'. Hay una guerra accionarial y se han lanzado informaciones que no son verdad", apunta el presidente nervionense.

Ramón Sánchez-Pizjuán

"Las obras se pueden realizar, porque es una inversión distinta; el Sevilla haría la obra con la financiación que conseguiría para llevarla a cabo. La única manera que tiene el Sevilla de jugar en La Cartuja es por las obras, porque nadie está pensando en recalificar el Ramón Sánchez-Pizjuán", zanjó ante los rumores.