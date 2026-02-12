Cuatro bajas en el Sevilla a dos días de la 'final' contra el Alavés

El entrenamiento de hoy no ha deparado ninguna noticia positiva para los nervionenses, que, con respecto al último choque, pierden a un nuevo efectivo de cara a la visita del Alavés

La plantilla del Sevilla ha completado en la mañana de hoy el penúltimo entrenamiento para preparar la cita vital del próximo sábado contra el Alavés, una auténtica final en el Ramón Sánchez-Pizjuán para abrir brecha con el descenso.

El Sevilla de Almeyda está obligado a ganar tras empatar 'in extremis' contra el Girona gracias a Kike Salas y, sobre todo, a Vlachodimos, para lo que el técnico debe sobreponerse a bajas importantes, después de que la enfermería haya engrosado su listado con un nuevo inquilino.

Cuatro ausencias en el entrenamiento del Sevilla

De este modo, el entrenamiento de hoy no deparó ninguna noticia positiva en este sentido con respecto a los días anteriores de esta semana y el Sevilla recibirá a los babazorros con un total de cuatro ausencias a la espera de saber si Januzaj llega a tiempo una vez que ya está entrenando con sus compañeros. Si no fuera así, el número de ausencias aumentaría a cinco.

Así las cosas, en la sesión de hoy faltaron los mismos jugadores que ayer y no hay visos de que ninguno se recupere a tiempo para la próxima cita contra el conjunto alavesista. En este sentido, no saltaron al terreno de juego los lesionados Rubén Vargas, Andrés Castrín, Joaquín Martínez 'Oso' y Marcao Teixeira. Este último causará baja hasta final de curso por una lesión de larga duración que permitió emplear parte de su ficha para hacerse con los servicios de Maupay.

Oso ha sido el último en sumarse a la lista después de sufrir un golpe en el partido contra el Girona que le ha causado "una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda" que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de 4-5 semanas, como desveló el propio canterano.

Los plazos para la vuelta de Rubén Vargas

Al que se espera con ansias a Rubén Vargas, que todavía apura su proceso de recuperación para volver cuanto antes después de caer lesionado ante el Celta en su reaparición tras dos meses alejado de los terrenos de juego.

Desde entonces, el internacional suizo se ha perdido cuatro partidos más por su nueva lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se estima que en unas dos semanas podría estar ya a disposición de Matías Almeyda.

Sin nuevos mimbres y con la baja añadida de Oso, Almeyda podría repetir el once del pasado domingo, aunque no se descarta que, por la mejoría experimentada por el equipo en el segundo tiempo, haya alguna modificación, por ejemplo la entrada de Ejuke si logra encontrarle un hueco.