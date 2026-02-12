Francisco activa la alarma con Almeyda en el Sevilla: "Si no hay reacción en dos o tres partidos..."

El Dorsal de Leyenda nervionense se muestra muy preocupado por la situación del Sevilla y entiende que el crédito en el argentino tiene un límite, a la par que lanza reproches a Antonio Cordón y rechaza la crispación que se respira en Nervión

La situación actual del Sevilla resulta preocupante en vísperas de la final contra el Alavés, pues solo se encuentra tres puntos por encima del descenso, y voces autorizadas en clave nervionense ya han activado la alerta, no descartando medidas drásticas si no hay una reacción inmediata.

Así, Francisco López Alfaro, Dorsal de Leyenda del Sevilla Fútbol Club, ha hablado con claridad meridiana de la tesitura del club de su vida y no se ha callado absolutamente nada, con una crítica a nivel general que también salpican a Antonio Cordón.

"Me llama la atención que es el equipo que más ha perdido. Las mismas derrotas que Levante y Oviedo y eso personalmente me preocupa. El tema de la calidad de las plantillas... El año pasado estaba ahí y fue similar. No había forma de comprar jugadores porque no querían esta situación y por el tema del dinero. No había posibilidad. Este año ha sido igual o peor. ¿Y qué será el año que viene?", indicó en Cope Francisco, que señaló las carencias del equipo, sobre todo a nivel defensivo.

Francisco ve al Sevilla como un "equipo juvenil" a nivel defensivo y señala a Almeyda

"Lo que veo es la facilidad con las que nos llegan a portería. Es como si fuera un equipo de juveniles y ahí viene el problema. El equipo no está bien posicionado, no es capaz de hacer una falta. En ataque, si no tengo calidad, pego en largo o el balón parado. Hay que defender de otra manera para dejar la portería a cero y tener opciones de empatar o ganar", apuntó Francisco con una crítica que señala a Almeyda, cuyo futuro en el banquillo ya cuestiona por los resultados a pesar de que ve complicado encontrar un sustituto.

"Ha cometido errores. Habría que tener algo más de plazo para Almeyda, pero si en dos o tres partidos no funciona, habrá que buscar un recambio. El problema es a quién traes", indicó el exfutbolista del Sevilla.

Críticas a Antonio Cordón y petición de unidad

También lanzó reproches a Antonio Cordón al considerar que el trabajo realizado hasta ahora no se corresponde con su sueldo: "No sé los sueldos de otras personas de nivel alto... No sé si 2 millones es habitual en un director deportivo, ni idea. Si te soy sincero, me parece excesivo. Si hubiera vendido a dos jugadores por 20 millones... Estamos cometiendo errores y espero que esto no suceda más".

No obstante, cree que para salir de esta situación se precisa unidad y afirma que no le gusta el ambiente que se respira, razón por la que no asiste a los partidos: "He dejado de ir al fútbol. No me gusta lo que ocurre, todo el día criticando. Pensemos que los jugadores son los mejores y vamos a dar apoyo para que puedan rendir al 100% y no al 50% por el miedo que se está creando. Hay que unirse. El grupo tiene que estar tranquilo y unido, Si no, el equipo no funciona".