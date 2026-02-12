Golpe de realidad para el Sevilla con Vlachodimos: "Él considera quedarse, pero es muy difícil"

Fuentes muy próximas al portero sevillista confirman a ESTADIO la predisposición del meta, pero también la dificultad de esquivar un escenario en el que el Newcastle no realizará concesiones

En Nervión no cabe ninguna duda de lo importante que resultaría lograr en verano la continuidad de Odysseas Vlachodimos una vez concluida la cesión pactada en verano con el Newcastle. No en vano, ayer mismo tanto la afición como el vestuario expresaron su deseo de que internacional griego permanezca como sevillista tras su brillante rendimiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Es un portero espectacular y está en una forma muy buena. Ojalá pueda estar aquí muchos años", señaló Gudelj después de que Vlachodimos firmara una actuación salvadora el pasado domingo contra el Girona que aviva aún más si cabe la intención nervionense de hacerse con sus servicios a título definitivo.

Primeros pasos del Sevilla para preparar el terreno con Vlachodimos

No en vano, el Sevilla ha empezado a preparar el terreno con los primeros acercamientos al jugador y a su entorno para tantear la posibilidad de su fichaje, para que lo que sería indispensable la predisposición absoluta del portero.

Y es que el acuerdo estival no incluye ninguna opción de compra y hay que negociar de cero con un Newcastle que obviamente querrá hacer caja tras haber desembolsado 24 millones en su fichaje aprovechando el nivel evidenciado por Vlachodimos, de nuevo en el escaparate internacional.

En este sentido, retener a Odysseas en verano se trata de una operación extremadamente difícil por el estrecho margen de maniobra económica de los hispalenses y las probables exigencias de las Urracas, donde tiene contrato hasta 2028 con una temporada más opcional.

El círculo más próximo del portero no es optimista pese a la buena voluntad de Vlachodimos

Una situación compleja de cara a verano que confirman a ESTADIO Deportivo fuentes muy próximas al portero sevillista, que explican que la voluntad del portero choca con un escenario en contra de los intereses nervionenses por su escaso poder adquisitivo a día de hoy.

En este sentido, su círculo próximo revela que Vlachodimos vería con buenos ojos quedarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero también que lo que ocurrió el pasado mercado estival fue una excepción forzada por las circunstancias.

"Ody está teniendo una gran temporada. Él y su familia están muy bien en Sevilla y considera quedarse más tiempo, pero la situación financiera es realmente muy, muy difícil", apuntan a ESTADIO desde el entorno más próximo al futbolista, que recalca que en ningún caso el Newcastle accederá negociar nada similar a lo de la última ventana y que será muy duro en sus exigencias.

La postura del Newcastle: "Lo del pasado verano fue excepcional"

"Lo de esta temporada ha sido excepcional. Estamos seguros que el Newcastle no hará excepciones y no va a negociar nada parecido con él en verano, por lo que será muy difícil por el tema económico", afirman a esta redacción acerca de la realidad del pretendido fichaje de Vlachodimos, con la confirmación positiva, eso sí, de que el portero sí pondría de su parte.