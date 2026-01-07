Obstáculo para el Sevilla con Vlachodimos por la anunciada intromisión del Panathinaikos

El Sevilla pretende retener al meta cuando termine la cesión sustentado en su predisposición actual por quedarse, pero empiezan a aparecer pretendientes y en Grecia informan ya de una amenaza real para el objetivo nervionense

Antonio Cordón acertó de pleno el pasado verano al conseguir sorprendentemente la cesión de Odysseas Vlachodimos después de que el Newcastle hubiese pagado por 24 millones por su fichaje.

El meta germano-heleno es una de las contadas buenas noticias del Sevilla en este curso por su magnífico rendimiento, con intervenciones salvadoras y mucha seguridad, y en Nervión, lógicamente, como pudo confirmar ESTADIO Deportivo, tienen la intención de retenerle el próximo verano una vez que termine el préstamo.

El Sevilla tratará de retener a Vlachodimos, que es "feliz" en Nervión

Para ello, deberá negociar con el club inglés, pues en la operación estival no se incluyó ninguna opción de compra, por lo que la misión de que continúe en el Ramón Sánchez-Pizjuán no será en absoluto sencilla por los limitadísimos recursos económicos con lo que cuenta Antonio Cordón y, obviamente, las Urracas tratarán de hacer caja tras relanzar su carrera como sevillista al tener contrato hasta 2028 con una más opcional.

Eso sí, a día de hoy, el Sevilla cuenta con el as en la manga de la predisposición del internacional heleno tal y como aseguró a esta redacción semanas atrás el círculo del portero. De hecho, recientemente, Vlachodimos expresó públicamente que es feliz en Sevilla y que ve "posible" seguir en Nervión una vez acabe el curso, si bien dejó claro que no dependía únicamente de él: "Mi familia y yo nos sentimos muy bien aquí, hemos encontrado un hogar, pero el fútbol es un negocio diario y estoy cedido aquí. Nunca sabes qué ocurrirá en el verano. Tengo contrato con el Newcastle y no sé qué ocurrirá en el verano, pero en el Sevilla me siento feliz".

El Panathinaikos, seria competencia para verano por Odysseas

El mayor problema para el Sevilla es la competencia que habrá por las prestaciones del meta y, de hecho, ya hay un club que se postula para luchar por su contratación del próximo verano. Y es que diversos medios griegos informan sobre la intención de Panathinaikos, uno de los grandes clubes del país, de repatriar a Odysseas en la próxima ventana estival para que viva una segunda etapa en la entidad después de defender su escudo durante dos temporadas, en las campañas 16/17 y 17/18 tras llegar del Stuttgart.

Lo vendió en 2018 al Benfica por 2,4 millones

Luego, el verano de 2028 lo vendió por 2,4 millones al Benfica y ahora están dispuestos a ofrecerle la opción de regresar a Grecia, donde es muy querido y admirado por su aportación en la selección helena, donde ha recuperado su titularidad gracias su resurgimiento en el Sevilla. De momento, Vlachodimos deja entrever su deseo de continuar y el Sevilla empieza a tantear el terreno, si bien en verano entrarán muchos factores en juego.