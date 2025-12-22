Vlachodimos abre la puerta a continuar en el Sevilla cuando termine la cesión: "Es posible"

De nuevo destacado ante el Real Madrid, el internacional griego reconoce de puertas para adentro y también públicamente que pondrá de su parte a la hora de negociar su continuidad en el Sánchez-Pizjuán

Odysseas Vlachodimos se erige a día de hoy en una de las mejores noticias del Sevilla en el presente curso y contra el Real Madrid volvió a demostrar que Antonio Cordón realizó una magnífica gestión al conseguir su cesión.

El internacional griego realizó un par de intervenciones de mucho mérito, sobre todo la firmada a Rodrygo, y en Nervión conocen la importancia de jugar sus cartas para intentar que eche raíces en Eduardo Dato para seguir la estela de metas que dejaron su huella como Palop o Bono.

El Sevilla quiere retenerle y Vlachodimos valora positivamente quedarse

Evidentemente, la intención del Sevilla es retenerle una vez el préstamo, que no incluye opción de compra, pero no se tratará de una operación sencilla, pues tiene en contrato en vigor en el Newcastle hasta 2028 con una temporada más opcional y tratará de hacer caja ante las prestaciones del meta en el Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, a la hora de negociar será determinante contar con la disposición de Vlachodimos para que presione en pos de continuar en Nervión a título definitivo, y la realidad es que a día de hoy, el de Stuttgart valora muy positivamente el protagonismo y la estabilidad que le ofrece el Sevilla, que lo firmó bajo la promesa de ser titular, lo que no tardó en ocurrir.

Así, ESTADIO Deportivo pudo saber tiempo atrás que Odysseas ve con buenos ojos la opción de permanecer en el club nervionense y ahora ha sido él mismo el que ha expresado su satisfacción como sevillista, dejando la puerta abierta a seguir al haberse adaptado perfectamente al club y a la ciudad después de su pésima experiencia en la Premier.

"La vida en Sevilla me va muy bien. Desde el primer día mi familia y yo sentimos que es lo que llevábamos mucho tiempo buscando como hogar", apuntó en As el internacional heleno, que se siente satisfecho por su rendimiento y el cariño de la afición.

Vlachodimos ve posible permanecer en Nervión

"Es bueno escuchar que la gente reconoce tu trabajo como portero, que no es lo normal algunas veces. Y eso por supuesto que le pone a uno muy feliz. Estoy aquí para dar mi mejor versión cada día, porque al final es mi trabajo", señaló Odysseas, que considera "posible" seguir muchos años como nervionense.

"Es posible, claro. Mi familia y yo nos sentimos muy bien aquí, pero el fútbol es un negocio diario y estoy cedido aquí. Nunca sabes qué ocurrirá en el verano. Tengo un contrato con el Newcastle y no sé qué ocurrirá en el verano, pero en el Sevilla me siento feliz", dejó claro el portero blanquirrojo.

