FC Barcelona - Levante, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El FC Barcelona recibe al Levante UD en el Spotify Camp Nou por la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana es segundo con 58 puntos y busca recuperar el liderato, mientras que el equipo granota es penúltimo con 18 unidades y necesita puntuar para acercarse a la permanencia.

El Barça llega tras dos derrotas consecutivas: 4-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey y 2-1 frente al Girona en Montilivi, resultado que le costó la cima del campeonato. El Levante acumula tres caídas seguidas ante Athletic Club (4-2), Valencia (0-2) y Villarreal (0-1).

El equipo azulgrana ha mostrado fragilidad defensiva en las últimas jornadas y menor eficacia ofensiva. El Levante es el conjunto con más goles encajados del torneo, con 40 tantos en contra.

En el apartado médico del Barcelona, Pedri vuelve tras superar una lesión muscular sufrida en Champions ante el Slavia de Praga. Marcus Rashford también está disponible. Gavi continúa en recuperación y Andreas Christensen sigue de baja.

El Barça se mantiene en el top 8 de la Champions League y sigue en semifinales de la Copa del Rey, además de pelear por el campeonato doméstico. El Levante centra todos sus esfuerzos en salir de la zona baja de la clasificación.

En la primera vuelta, el Levante se adelantó 2-0, aunque el Barcelona terminó imponiéndose 2-3. Ese antecedente obliga al conjunto catalán a no confiarse pese a la diferencia en la tabla.

El historial entre ambos favorece al Barça: de 46 enfrentamientos oficiales, los azulgranas han ganado 33 y el Levante 6. En el Camp Nou, los valencianos nunca han conseguido la victoria y solo han sumado un empate en 22 visitas.

Para el Barça, sumar los tres puntos no es solo una obligación deportiva, sino también una necesidad anímica tras los últimos tropiezos. El equipo catalán busca reencontrarse con su mejor versión frente a su afición, donde hasta ahora ha mostrado una notable solidez como local.

Fragilidad defensiva y falta de contundencia

Más allá de la tabla de posiciones, el FC Barcelona atraviesa un momento de incertidumbre. Las recientes actuaciones han dejado en evidencia ciertas carencias, especialmente en el plano defensivo, donde el equipo ha concedido demasiadas facilidades. Además, la eficacia ofensiva no ha sido la habitual, lo que ha complicado la resolución de partidos que parecían controlados.

La derrota ante el Girona FC en Montilivi supuso un duro golpe, ya que significó la pérdida del primer puesto en LaLiga. A ello se suma el contundente 4-0 encajado frente al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un resultado que dejó tocada la moral del vestuario.

Regresos importantes y bajas sensibles

En medio de las dudas, llegan también noticias alentadoras. El regreso de Pedri es uno de los aspectos más positivos para el conjunto culé. El mediocampista canario, pieza clave en el esquema de Flick, ha superado sus molestias musculares y vuelve a estar disponible tras lesionarse en la Champions ante el Slavia de Praga.

También Marcus Rashford ha completado entrenamientos con normalidad y podría entrar en la convocatoria. En cambio, Gavi continúa con su proceso de recuperación y todavía no está listo para competir, mientras que Andreas Christensen permanece de baja.

Actualmente, el Barça ocupa la segunda posición con 58 puntos, se mantiene en el top 8 de la Champions League y sigue vivo en las semifinales de la Copa del Rey, lo que demuestra que, pese a las dificultades, el equipo compite en todos los frentes.

Un Levante en situación crítica

La realidad del Levante UD es muy distinta. El equipo entrenado por Luis Castro atraviesa una temporada complicada, marcada por la irregularidad y los malos resultados. Es el conjunto con más goles encajados del campeonato (40) y acumula tres derrotas consecutivas frente al Athletic Club, el Valencia CF y el Villarreal CF.

Con apenas 18 puntos, el cuadro granota se encuentra en la penúltima posición y a varios puntos de la zona de permanencia, por lo que necesita puntuar con urgencia si quiere mantener vivas sus opciones de salvación.

Antecedentes favorables al Barça

El historial entre ambos clubes favorece claramente al conjunto azulgrana. De 46 enfrentamientos oficiales, el FC Barcelona ha salido victorioso en 33 ocasiones, mientras que el Levante solo ha conseguido seis triunfos. Además, los valencianos nunca han logrado imponerse en el Camp Nou, donde apenas han rescatado un empate en 22 visitas.

No obstante, el recuerdo del partido de la primera vuelta obliga a la prudencia. En aquella ocasión, el Levante sorprendió adelantándose 2-0, y solo una reacción final permitió al Barça imponerse por 3-2 en un desenlace agónico.