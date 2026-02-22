Alineaciones FC Barcelona - Levante: alineación titular de Barcelona y Levante en la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El Barcelona se juega seguir en la pelea por el liderato ante un Levante que lucha desesperadamente por salir del descenso

Tras 24 jornadas disputadas, el FC Barcelona suma 58 puntos y ocupa la segunda plaza del campeonato, a solo dos del líder, el Real Madrid, que cuenta con 60. El margen de error es mínimo y el conjunto azulgrana necesita un triunfo para no perder terreno en la carrera por el título. Enfrente estará el Levante UD, penúltimo clasificado con 18 puntos y seriamente comprometido en la lucha por la permanencia.

El duelo en el Spotify Camp Nou enfrenta a dos equipos con objetivos radicalmente opuestos: uno pelea por el campeonato y el otro por evitar el descenso.

La presión del liderato y la racha blanca

La reciente derrota en Montilivi (2-1) permitió al Real Madrid recuperar el liderato tras una racha de ocho victorias consecutivas. Los blancos, dirigidos por Arbeloa, no ocupaban la cima desde hacía diez jornadas, pero los tropiezos del Barça ante Real Sociedad y Girona les devolvieron el mando.

Con 13 fechas aún por disputarse, cualquier desliz puede resultar decisivo. Además, el Madrid afrontará su compromiso ante Osasuna un día antes, lo que podría aumentar la presión sobre los de Hansi Flick si los blancos suman tres puntos.

Dudas defensivas y necesidad de contundencia

Más allá de la clasificación, el Barcelona llega con interrogantes. Las últimas actuaciones han evidenciado fragilidad defensiva y una pérdida de eficacia en ataque. La derrota ante el Girona confirmó una tendencia preocupante en un momento clave del curso.

Sin embargo, hay noticias positivas: Pedri y Marcus Rashford han vuelto a entrenarse con normalidad y están disponibles para entrar en la convocatoria. En cambio, Gavi sigue avanzando en su recuperación, aunque todavía no está listo para competir, mientras que Andreas Christensen continúa de baja.

El Levante, contra las cuerdas

El conjunto dirigido por Luis Castro atraviesa una temporada muy complicada. Es el equipo con más goles encajados del campeonato (40) y llega tras tres derrotas consecutivas. Con solo 18 puntos, está a varios de la zona de salvación y necesita sumar con urgencia.

Pese a ello, el Barça no puede confiarse. En el partido de la primera vuelta, los valencianos sorprendieron adelantándose 2-0, y solo un agónico desenlace permitió la remontada azulgrana por 3-2.

Historial ampliamente favorable

Los antecedentes recientes favorecen claramente al Barcelona: de 46 enfrentamientos oficiales, los culés han ganado 33, mientras que el Levante solo logró seis triunfos. Además, nunca ha conseguido imponerse en el Camp Nou, donde apenas ha rescatado un empate en 22 visitas.

Posibles alineaciones de FC Barcelona y Levante

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; De Jong, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sánchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Álvarez, Romero; Etta Eyong.