Álvaro Benito detalla los problemas del Real Madrid: "Está más equilibrado, pero le falta profundidad"

La derrota del Real Madrid en El Sadar frente al CA Osasuna ha reabierto el debate en torno al equipo de Álvaro Arbeloa. Mientras parte del entorno señala al técnico por los cambios en la segunda parte, Álvaro Benito aprecia mejoras estructurales, aunque insiste en que el gran problema sigue estando en ataque y en la falta de verticalidad

El tropiezo del Real Madrid frente a Osasuna en El Sadar dejó muchas dudas aún por resolver. El conjunto blanco, que había recuperado el liderato una semana antes, volvió a mostrar una versión irregular y ahora depende de lo que haga el Barcelona para no perder la primera plaza. El escenario ha reactivado las críticas hacia Álvaro Arbeloa, especialmente por los cambios en la segunda mitad y la salida de Federico Valverde, que muchos consideran determinante.

Sin embargo, en la Cadena SER, Álvaro Benito ofreció una lectura más matizada. El exfutbolista blanco cree que, pese al mal resultado, el equipo ha ganado en equilibrio desde la llegada del técnico salmantino.

“Creo que el Madrid está construyendo más seguro y eso es una buena parte. Las casas se construyen desde los cimientos y me gusta que el equipo siempre esté equilibrado para evitar las transiciones del rival”, explicó tras el partido.

Un equipo más compacto, pero penalizado

Para Benito, exjugador del Real Madrid, el encuentro estaba relativamente controlado antes de las acciones decisivas. Considera que los goles encajados fueron evitables y que faltó contundencia y concentración en momentos clave. “Te han penalizado porque es el máximo nivel”, subrayó.

El analista sostiene que el Real Madrid es ahora un equipo más compacto que en etapas anteriores. Tiene mayor control de los partidos y concede menos espacios en transición, algo que no siempre sucedía en la etapa de Xabi Alonso.

No obstante, esa mejora estructural no compensa las carencias ofensivas que, a su juicio, siguen siendo el gran déficit del equipo. La estabilidad defensiva no se traduce en fluidez arriba.

El problema de la profundidad

El diagnóstico de Benito es claro: falta verticalidad y movimiento sin balón. El equipo circula, pero no amenaza con continuidad. “El gran problema es la profundidad. No hay fluidez ni finura. Tienes que ser mucho más vertical”, afirmó.

Según su análisis, salvo Vinícius Júnior, no hay desmarques constantes a la ruptura. Tampoco se producen incorporaciones frecuentes de laterales o jugadores de segunda línea que desordenen al rival.

La única conducción verdaderamente vertical en El Sadar fue la de Valverde, precisamente el jugador cuya sustitución debilitó al equipo. Sin ese impulso, el Madrid perdió presencia en campo contrario y quedó más expuesto.

Benito añadió que la agresividad en los duelos y la intensidad no estuvieron al nivel mostrado días antes en Lisboa frente al Benfica, durante la ida de los 'playoffs' de la Champions League. La diferencia de actitud fue, para él, evidente.

El bajón de Mbappé

Uno de los focos del análisis recayó sobre Kylian Mbappé. El delantero francés volvió a pasar desapercibido en Pamplona, algo que, según Benito, no es puntual.

“Mbappé no está como en los primeros meses de competición. Las molestias le han mermado, no está al 100%”, comentó durante la retransmisión. A su juicio, el atacante ha perdido parte de la explosividad y la capacidad de desequilibrio que le hacían diferencial.

El francés forzó en el tramo final del año anterior y eso podría estar pasándole factura ahora. Aunque ha seguido compitiendo, no está asumiendo el mismo protagonismo ni generando el mismo volumen de peligro.

Arbeloa ya reconoció que el jugador está realizando un esfuerzo cada vez que salta al césped. Esa circunstancia condiciona su rendimiento y, por extensión, la capacidad ofensiva del equipo.

Una semana decisiva

El Real Madrid se jugará gran parte de su temporada este miércoles en el Santiago Bernabéu, donde recibirá al Benfica con el objetivo de sellar el pase a octavos de final de la Champions League. La imagen ofrecida en El Sadar no invita al optimismo, pero la competición europea ofrece una oportunidad inmediata de reacción, más si el juego mostrado en la ida vuelve a ser el predominante.

Perder el liderato sería un golpe anímico, pero una eliminación continental podría tener consecuencias mucho más profundas. El margen de error se reduce y el debate en torno al modelo de juego se intensifica.

Álvaro Benito ve cimientos más sólidos, pero también detecta grietas en la creatividad y en la verticalidad. El equilibrio está ahí; la chispa ofensiva, no tanto. Y en un equipo diseñado para dominar en ambas áreas, esa diferencia puede marcar el rumbo de la temporada.