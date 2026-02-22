Las disculpas de Ceballos y las lágrimas de Antony

El fútbol es un deporte de detalles y de errores, los cuales marcaron los resultados de Real Madrid y Real Betis este sábado

El Real Madrid, que enlazaba 24 partidos sin caer ante CA Osasuna, rival contra el que no perdía desde enero de 2011, se dejó tres puntos este sábado en El Sadar, donde Álvaro Arbeloa encajó su primera derrota en LaLiga tras apostar por una defensa nueva, aunque un error de Dani Ceballos y un cambio que molestó a Fede Valverde fue el detonante de todo.

La acción del gran gol de Raúl García de Haro nace de un doble error en el pase de Dani Ceballos. El utrerano llevaba ocho minutos sobre el terreno de juego y no aportó lo que Arbeloa esperaba, carente de confianza, sin asumir el papel de Arda Güler, al que sustituyó. Su pase al rival, en una zona de peligro, propició la ofensiva local que decidió el choque cuando el duelo entraba en el tiempo de descuento.

Al tiempo de haber finalizado el encuentro, Ceballos no se escondió y pidió disculpas al madridismo en redes sociales. "Asumo mi responsabilidad", escribió el utrerano en su comentario de disculpa, ya que tanto él como Raúl Asencio quedaron señalados en la derrota blanca. Una muestra de que el fútbol son detalles y, en muchos casos, para que uno acierte, como hizo García de Haro, otros tienen que fallar.

Antony, víctima también de un error

Parecido, aunque no igual, fue lo ocurrido con Antony en La Cartuja horas antes. El brasileño tuvo en sus pies la oportunidad de darle la victoria al Real Betis ante el Rayo Vallecano, pero su disparo se topó con Batalla y no acabó en gol. El encuentro acabó empate a uno y Antony rompió a llorar cuando el colegiado pitó el final.

El '7' del Betis está viviendo su particular Vía Crucis debido a la pubalgia que padece desde hace semanas, algo que no le deja rendir al cien por cien y que le genera un dolor constante en cada partido.

Antony quiere sacar lo mejor de sí mismo y dejar a un lado ese malestar, el cual hace que sólo se vean chispazos de su calidad durante los partidos, pero es sabedor de que debe aprovechar esos chispazos hasta que se recupere de todo, de ahí esas lágrimas de frustración tras errar el gol ante el Rayo. Emoción, frustración y el peso de una oportunidad perdida. Porque en el fútbol, en la mayoría de ocasiones, un segundo lo puede cambiar todo, tal y como lo comprobaron Antony y Ceballos este fin de semana.