Podio histórico para el Betis y salto significativo de Pellegrini

A pesar del empate amargo contra el Rayo, el Betis actual supera considerablemente al de la campaña anterior y presenta a estas alturas de competición una de las mejores puntuaciones de su historia

El empate contra el Rayo Vallecano dejó un sabor amargo en el Betis después de dos victorias seguidas fuera y de disponer de ocasiones al final para haberse llevado los tres puntos y presionar más al Villarreal en la puja por la Champions. La imagen de Antony de desolación tras el choque reflejaba el sentir de un club verdiblanco que solo quiere ganar.

No obstante, este empate, condicionado también por las decisiones arbitrales, no empaña en absoluto la trayectoria verdiblanca en este curso, pues, a día de hoy, registra una de las mejores puntuaciones de su historia, con un total 42 puntos tras la disputa de 25 jornadas.

El tercer mejor puntaje del Betis de su historia

Tanto es así que el Betis 25/26 ocupa puesto de podio al presentar el tercer mejor puntaje de sus anales, igualado con los 42 puntos sumados en la campaña 22/23. De hecho, solo lleva menos unidades que en dos campañas, más concretamente en la 96/97, cuando acumulaba 47 puntos, y la 21/22, con 46 en su casillero.

Esto quiere decir que su puntuación actual es la segunda mejor del siglo XXI, solo por debajo de la mencionada en la 21/22, ya con Pellegrini en el banquillo, por lo que el técnico chileno dispone de la posibilidad de superarse a sí mismo en esta temporada a falta de 13 campañas por disputarse.

Pellegrini lleva siete puntos más que el curso pasado

De este modo, el preparador heliopolitano ha dado un salto sensible con respecto al curso anterior, pues, a estas alturas de la competición, tenía en su haber 35 puntos, es decir siete menos que actualmente, por lo que sus aspiraciones son mayores que en la 24/25, cuando luchó por entrar en Europa hasta la última jornada.

Desde que aterrizó en el Benito Villamarín, Pellegrini ha conseguido superar la barrera de los 40 puntos en tres de sus seis temporadas tras 25 jornadas más concretamente en la 21/22, y en la 22/23, cuando sumaba 42 unidades, las mismas que este curso.

Estadística favorable de cara al derbi

Además, cabe resaltar que en todos los cursos con Pellegrini al mando, a excepción, precisamente de la 21/22, el Betis sumó tres puntos más en la jornada 26 merced a un triunfo, lo que perseguirá en la próxima jornada, en el derbi contra el Sevilla en La Cartuja, para quedarse a un solo punto de su mejor marca histórica en el presente siglo.

Un aliciente más para una cita con múltiples razones para motivarse en busca de continuar pugnando para conseguir su gran objetivo en la presente campaña.