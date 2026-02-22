Decisión acertada de Bakambu, entre algodones en el Betis para el derbi

El congoleño ha justificado su determinación en enero con pólvora merced a dos goles que lo colocan a la altura de Ayoze y el Betis está pendiente de su estado en vísperas del derbi tras sufrir un golpe contra el Rayo

Hasta última del mercado de enero, el Betis trató de convencer a Bakambu para que aceptara algunas de las ofertas que estaban sobre la mesa para poner fin a su etapa como verdiblanco y así poder reforzar el ataque con un delantero contrastado.

Sin embargo, impulsado especialmente por circunstancias personales -su mujer está embarazada-, el delantero, feliz en La Cartuja, y consciente de que disfrutaría de minutos mientras se prolongase la baja de Cucho, optó por ampliar su estancia en el Betis hasta final de curso.

En este sentido, el Betis sí reforzó el centro del campo con Fidalgo y mantuvo la delantera como estaba por una apuesta personal del jugador que está resultando satisfactoria para todas las partes. Y es que la decisión tomada por el congoleño se ha tornado en acertada a tenor de su rendimiento tras la conclusión del mercado, pues ha anotado dos tantos consecutivos que han valido puntos para los heliopolitanos.

Suma dos goles determinantes tras su decisión de quedarse en enero

Así, Bakambu anotó el segundo tanto ante el Mallorca con una definición de 'killer', a la postre decisivo, y ayer marcó la única diana verdiblanca en el arranque del choque, lo que finalmente sirvió para sumar una unidad más en la tabla.

Con estos dos goles, ya acumula cuatro tantos este curso y ha alcanzado los 15 en su etapa en el Betis, anotados en un total 3.020 minutos repartidos en 66 partidos. De este modo, ha dado caza a futbolistas de renombre como Ayoze Pérez, que llegó a esta cifra con más minutos jugados (4.199) en menos choques (59).

Se retiró del partido contra el Rayo con molestias

En plena vena goleadora, Bakambu se encuentra ahora mismo entre algodones de cara al derbi debido a que en el choque contra el Rayo se llevó un golpe en el muslo. No en vano, Pellegrini se vio obligado a retirarlo del terreno de juego en el descanso por sus molestias, lo que ocurrió un poco más adelante con Aitor Ruibal.

Tras el choque, el técnico chileno explicó el alcance de la dolencia de Bakambu y se mostró con cierto optimismo, menos que en el caso del canterano. "Desgraciadamente Bakambu tuvo un golpe fuerte y pidió el cambio, pues no podía correr. Cucho no creo que estaba 45 minutos, pero se esforzó", señaló el preparador heliopolitano, que, no obstante, cree que no debería tener problemas para estar en el derbi del próximo domingo 1 de marzo: "Lo de Bakambu creo que en un par de días se soluciona".