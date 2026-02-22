El surrealista audio del VAR que pudo costar caro al Betis contra el Rayo: "No lo tengo claro"

González Fuertes avisa a Martínez Munuera para que revise la jugada por posible roja, pero en el monitor el colegiado suma al debate de si es penalti y el audio, de locura, se corta sin que aclare su duda

El empate entre el Betis y el Rayo Vallecano de este sábado estuvo condicionado por la decisiones del colegiado Martínez Munuera y el protagonismo de González Fuertes desde la sala VOR. No en vano, se produjeron dos acciones muy polémicas en ambas áreas que podrían haber decantado el choque y que detuvieron el juego durante numerosos minutos mientras se revisaban.

La primera fue un derribo de Mendy sobre el Cucho Hernández prácticamente sobre la línea que finamente los colegiados decidieron sacarla fuera del área tras cinco minutos viendo la jugada y no castigarlo con una segunda amarilla que habría supuesto la expulsión del central.

Ya al borde al final del partido, Martínez Munuera señala falta en un cruce de Valentín Gómez, que logra despejar el balón para después impactar en Ratiu y le enseña amarilla al futbolista argentino. Justo ahí comienza un 'show' que a punto estuvo de costarle caro al Betis por el aviso de González Fuertes y el surrealista audio del VAR que ha hecho público la RFEF a través de sus redes.

González Fuertes avisa a Martínez Munuera para que considere que sea roja, no penalti

La acción habría quedado en amarilla, pero el VAR avisó a Munuera de que la revisara, pero no para pitar penalti sino por la posibilidad de que la sanción fuera mayor. "Juan, te recomiendo que vengas a ver una potencial tarjeta roja. Una vez que estés en la pantalla, hemos advertido una entrada en la que hay una clara torsión de tobillo y entendemos que es peligrosa para el adversario independientemente de que juegue el balón primero", advirtió Fuertes al árbitro principal, que se dirigió al monitor y de inmediato pidió ver la acción en repetidas ocasiones y desde distintos ángulos.

"Déjamela seguir, por favor, para que lo vea. Páramela en el punto de contacto. Aguántamela ahí", indicó el colegiado, que tomó una decisión, pero no la definitiva: "Chico, para mí, no hay full contact". Y es que, sin que González Fuertes le hubiera hecho ninguna referencia al respecto, a Munuera le surgió una duda determinante que, a priori, no estaba en debate.

"Necesito saber si la jugada es dentro o fuera del área. Ponme una cámara donde yo pueda verlo. Ahí no la veo, a ver con un frame menos...". Entonces González Fuerte le ofreció la imagen SAOT, si bien no fue suficiente: "Es que ahí no veo claro, si fue dentro o fuera, Veo el pie apoyado.. Dame un frame menos. No sé si ahí está dentro o fuera. Déjamela ver desde otro ángulo". Cuando ya parecía haber tomado una decisión, la retrasó de nuevo.

"Es que no lo tengo claro. Chicos, me voy a ir con falta... A ver, déjamela ahí un segundo... Déjame verla desde la slow motion, desde la inversa, ponla en dinámica... Con esa imagen dame una high behind para ver donde está ese pie, y hacerme zoom en ese pie. Hostias... ¿está dentro o está fuera? Lo que no voy es con roja, voy con amarilla...". Y ahí se corta el audio, sin determinar si es fuera o dentro, por lo que decidió no cambiar su decisión tras una revisión completamente surralista.