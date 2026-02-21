El lío de González Fuertes, la (inesperada) entereza de Martínez Munuera y la aplaudida reflexión de Isi Palazón

El colegiado valenciano esperó que confirmaran desde la sala VOR una falta ligeramente fuera del área de Mendy al 'Cucho' y acudió luego al monitor a valorar otra idéntica de Valentín Gómez a Ratiu por si era roja

El Real Betis sigue siendo el equipo de Primera división más perjudicado por las intervenciones del VAR. Estrictamente hablando, como recoge el perfil especializado @LaLigaenDirecto, han sido sólo una sola a favor (el gol anulado a Griezmann en el Metropolitano hace dos fines semana) y hasta siete en contra, pues Martínez Munuera se mantuvo en sus trece y no hizo caso de las dos llamadas de González Fuertes (otro show este año en el mismo escenario) en el choque de este sábado ante el Rayo Vallecano, manteniendo lo que había decidido en primer término: sendas faltas en el mismo borde del área, la primera sin amonestación añadida (que habría sido la segunda) y la otra, sin cambiar amarilla por roja.

Las dos acciones realmente polémicas este 21-F en La Cartuja han sido tras el descanso y calcadas. En el 47, Nobel Mendy caza al 'Cucho' Hernández cuando se revolvía sobre la frontal, con el colombiano pisando la línea con uno de sus pies. Todos esperaban (incluso los analistas, que coinciden luego) la expulsión del senegalés y que se señala el punto de penalti, aunque, tras más de cuatro minutos de espera para que el asturiano trazase manualmente las líneas y comprobase el resto de cámaras, el colegiado de VAR no mandó al principal al monitor, sino que le confirmó que la acción transcurre fuera por poco. No es lo que mostraron las repeticiones.

La controversia se repitió en el 84, cuando, tras un despeje, Valentín Gómez impactó con su planta izquierda en el tobillo derecho de Andrei Ratiu fruto de la inercia, pues resbala al caer al suelo. El caso es que el pie dañado del carrilero rumano está pisando el borde del área, lo que se considera dentro. Ahora, González Fuertes sí recomienda a Martínez Munuera que valore si la amarilla mostrada al argentino por un derribo de forma temeraria debería mutar a roja por el uso de fuerza excesiva. Se entiende que volvió a referirle que todo transcurre fuera del área, aunque, si le dijo lo contrario, el de Benidorm se dejó guiar por su primera impresión y no señaló el punto fatídico ni agravó la pena del ex de Vélez.

Isi Palazón: "Le he dicho que se guiase por lo que había visto en la realidad; tenemos que ayudar a los árbitros"

Entre tantos dimes y diretes cada vez que hay una acción polémica, sorprende para bien la reacción del rayista Isi Palazón, al que elogió Diego Llorente en zona mixta. "Se lo agradezco a Isi, porque hoy en día hay muy poco de eso. Le ha honrado decir al propio árbitro que ha llegado antes Valentín Gómez que el jugador del Rayo y de la inercia de despejar el balón, le da. Evidentemente, esa pierna no puede desaparecer. Es una jugada al límite, pero creo que hay un reglamento que no siempre hay que interpretarlo como robots", decía el madrileño.

Las declaraciones del atacante de Cieza, a pie de campo con DAZN, fueron éstas: "He hablado con Juan (en referencia a Martínez Munuera) y le he dicho que se guiase por lo que había visto en la realidad. Los futbolistas tenemos que ayudar a los árbitros y hay que ser honestos. Es momento de serlo, con tanta discrepancia que hay en la sala del VAR. Estamos para ayudarnos entre todos. Le he dado mi opinión y me lo ha agradecido. Le honra que vaya al VAR y siga con su decisión. Ha dicho que no ha visto nada".