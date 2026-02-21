Real Sociedad - Oviedo, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 25 de LaLiga entre la Real Sociedad y el Real Oviedo

Buenas tardes y bienvenidos a Anoeta. En la jornada de hoy les narraremos todo lo que acontezca en este trepidante duelo entre la Real Sociedad, que lucha por Europa, y el Real Oviedo, que pretende asestar un golpe a la lucha por la permanencia. ¡Arrancamos con la previa!

La Real Sociedad y el Real Oviedo se verán las caras en Anoeta para inaugurar el sábado futboleros en la jornada 25 de LaLiga. Ambos equipos están obligados a ganar para seguir vivos en sus respectivas luchas y llegar con más opciones de permanencia, en caso del Oviedo, y de Europa, en caso de la Real Sociedad.

La Real Sociedad busca reponerse tras la primera derrota de la era Matarazzo

El cuadro donostiarra llega tras romper su racha de imbatibilidad en el Bernabéu en un flojo encuentro en el que el Real Madrid fue superior. Eso sí, el balance desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo 'txuri-urdin' es más que positivo, y el objetivo será dar continuidad y reengancharse a la lucha por los puestos europeos. Para ello, la Real tendrá que vencer al Oviedo en una semana en la que los futbolistas han podido volver a gozar de descanso tras la carga acumulada en las semanas coperas. Durante los últimos días, algunos futbolistas como Aritz, Soler, Dani Díaz e Ibai Aguirre han sido baja por gastroenteritis, aunque todos ellos están recuperados y disponibles. El técnico estadounidense de origen italiano ha facilitado una lista en la que figuran 24 futbolistas. Kubo, Barrenetxea, Sucic, Zakharyan y Rupérez son baja por lesión, y Ochieng repite en la citación tras el gol que marcó con el segundo equipo ante el Málaga.

Tres puntos obligatorios para el Real Oviedo

Por su parte, el Real Oviedo, dolido tras la última derrota ante el Athletic, visita San Sebastián con ganas de sorprender al equipo donostiarra y repetir la victoria que ya cosecharon en el partido de ida disputado en el Carlos Tartiere. El uruguayo Guillermo Almada cuenta con la baja de David Costas por lesión y de Santiago Colombatto por sanción; la ausencia del centrocampista argentino, uno de los jugadores que más minutos suma en el conjunto azul, ha sido una de las claves de la semana en El Requexón. En principio, el mediocentro uruguayo Nico Fonseca es el favorito para suplir a Colombatto en la medular, algo que significaría la primera titularidad en Primera División del exjugador de Club León y River Plate y fichaje de invierno del Real Oviedo. La otra baja que tiene Almada para el partido en San Sebastián será la del centrocampista inglés Ovie Ejaria, que tras varios meses lesionado ya se entrena con el grupo, pero todavía no completa las sesiones; como viene siendo habitual, el canterano juvenil Pablo Agudín es el único jugador del filial que va convocado.