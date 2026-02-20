Almada visita a la Real Sociedad y espera que su Oviedo aprenda de los errores cometidos ante el Athletic

El técnico del conjunto asturiano ha analizado el duelo que le espera a los suyos frente al equipo donostiarra y le ha mandado un claro mensaje a su plantilla

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, comentó que la Real Sociedad, rival de los azules este sábado (Anoeta, 14:00 horas), tiene una plantilla "numerosa y de grandes futbolistas" que a sus jugadores les va a exigir "al máximo".

"Vamos con la mayor ilusión para hacer un buen encuentro y creemos a muerte en la fortaleza grupal. Si cometemos los mismos errores que contra el Athletic, la Real nos lo va a castigar de una forma durísima por la calidad de sus futbolistas", explicó el preparador uruguayo en la sala de prensa del Carlos Tartiere, justo antes del último entrenamiento de la semana del Real Oviedo.

Preguntado por la baja por sanción del argentino Santiago Colombatto, indiscutible en el centro del campo, Almada confirmó que el puesto se lo juegan Fonseca y Dendoncker y que no ve a Santi Cazorla en el doble pivote porque "es un enganche natural y se le sacrificaría realizando labores de contención".

"Thiago Fernández está entrenando bien, pero se le ve que todavía le falta esa continuidad que necesita. Preferimos que vaya entrando y no tener que cambiarlo al principio del segundo tiempo. Su nivel futbolístico es muy bueno, pero le falta lo otro por todo lo que demanda el fútbol profesional", concluyó el técnico azul sobre el extremo argentino, cedido por el Villarreal y, de momento, recurso en los segundos tiempos.

El Real Oviedo, que no podrá contar con el lesionado David Costas y el sancionado Colombatto, viajará a San Sebastián esta misma tarde y harán noche antes del partido de este sábado.

El Real Oviedo sigue luchando por la victoria frente al Rayo Vallecano

Y mientras tanto, las oficinas del Carlos Tartiere siguen echando humo, porque el Real Oviedo ha confirmado esta semana que "continuará defendiendo ante los órganos competentes la declaración de pérdida del encuentro" para el Rayo Vallecano tras su suspensión.

El partido Rayo Vallecano-Oviedo, correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) y cuya disputa estaba prevista para el 7 de febrero a las 14:00 horas, fue aplazado a causa del mal estado del césped del Estadio de Vallecas, "con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los participantes", según la competición, y su nueva fecha fue fijada por la patronal para el 4 de marzo.

Tras ello, el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recusó la nueva fecha del Rayo Vallecano-Oviedo, establecida por LaLiga, y la patronal mostró su desacuerdo, recordando que "tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos". El club azul destaca que el propio Juez de Competición "rechace causa de fuerza mayor ya que no puede considerar acreditada de forma suficiente la concurrencia de la misma en los términos exigidos reglamentariamente", tal y como los servicios jurídicos del Real Oviedo sostuvieron.

En este sentido, el Real Oviedo también valora que Competición hable del campo alternativo que todo club del fútbol profesional debe tener para cuando surge un imprevisto y que en el caso tratado "su utilización ni siquiera fue valorada".

"La integridad de la competición, el respeto al ordenamiento jurídico deportivo y la igualdad entre clubes constituyen principios irrenunciables para esta entidad", concluye el Real Oviedo, que añade en su escrito que LaLiga se ha comprometido a "reembolsar todos los gastos reclamados" por los aficionados carbayones que se desplazaron a Vallecas.