La baja de Colombatto abre la puerta a la primera titularidad de Nico Fonseca en el Oviedo

El centrocampista argentino, uno de los titulares fijos con Guillermo Almada, vio la quinta tarjeta amarilla frente al Athletic Club y deberá cumplir sanción en el choque del sábado ante la Real Sociedad, donde podría estrenarse el fichaje uruguayo en su primer once

La derrota del Oviedo ante el Athletic Club en la pasada jornada de LaLiga EA Sports volvió a dejar señalado al equipo de Guillermo Almada, que se mantiene en la última posición de la tabla con 16 puntos, a dos del Levante y ocho del Mallorca. De esta manera, el entrenador uruguayo quiso dejar un mensaje de cara a sus aficionados, en una temporada a la que le restan 14 partidos. Por otro lado, el choque frente a los de Ernesto Valverde dejó la mala noticia de la tarjeta amarilla a Colombatto, ya que tendrá que cumplir sanción este sábado frente a la Real Sociedad.

Colombatto, una ausencia capital para Guillermo Almada en la visita a la Real Sociedad

Santiago Colombatto está siendo una de las piezas claves en este Oviedo, lo fue con Paunovic, Luis Carrión y ahora con Guillermo Almada. De hecho, el centrocampista argentino se ha perdido tan solo cuatro partidos esta temporada, que fue en el arranque de la misma. El jugador de 29 años no pudo participar en el encuentro de la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Villarreal por una lesión. Tras ello, el futbolista se quedó en el banquillo ante la Real Sociedad, Elche y Barcelona. No obstante, desde entonces se ha hecho con un hueco en el once titular, siendo imprescindible para el equipo asturiano. Sin embargo, ex del Cagliari, entre otros, se quedará fuera de la convocatoria para visitar al conjunto de Pellegrino Matarazzo en Anoeta, cita que tendrá lugar este sábado a las 14:00 horas. De esta manera, una de las variantes que tiene sobre la mesa el entrenador uruguayo es la de Nico Fonseca, uno de los fichajes de invierno de la entidad asturiana.

En este sentido, Nico Fonseca se postula como una de las opciones para entrar en el once titular del Oviedo para el choque ante la Real Sociedad. El centrocampista argentino, desde su llegada en el mes de verano, ha jugado todos los encuentros que han disputado los de Guillermo Almada, pero partiendo desde el banquillo, ante la decisión tomada por el técnico de optar por jugadores como Colombatto o Sibo en la medular. No obstante, la sanción del argentino le abre la puerta ante su gran oportunidad en LaLiga EA Sports, ante un equipo que viene de caer goleado ante el Real Madrid en el Bernabéu pero que ha sufrido un notorio cambio desde la llegada de Pellegrino Matarazzo.

La Real Sociedad, nuevo rival en la pelea del Oviedo por la salvación en Primera

Con ello, el Oviedo se enfrentará a la Real Sociedad en un nuevo partido clave en sus aspiraciones para conseguir la permanencia en Primera División. Guillermo Almada, por su parte, fue claro tras la derrota ante el Athletic Club el pasado domingo: "No pienso para atrás y pienso en el futuro inmediato, que es solucionar el próximo partido con Real Sociedad, hacer una buena autocrítica, un buen análisis y buscar la variante necesaria para ganar el próximo partido. Vamos a dejar la vida, lo que no tenemos, por seguir peleando hasta el último suspiro que tenga, y yo soy un optimista de estas situaciones y que aprendamos para que no se repitan, vuelvo a insistir, sobre todo los errores que cometemos nosotros".