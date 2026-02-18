La Real Sociedad no le impuso cláusula del miedo a Javi López

El lateral izquierdo, que está cedido en el Real Oviedo, podrá jugar el partido que este sábado se disputa en el Estadio de Anoeta. El defensa está viviendo una temporada para olvidar en el club asturiano en donde no está teniendo demasiada continuidad

La presencia de Javi López será uno de los principales alicientes en el partido que la Real Sociedad disputa este sábado contra el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga. El lateral izquierdo podrá jugar este encuentro liguero a pesar de estar cedido por el club vasco en el asturiano debido a que la Real Sociedad no introdujo ninguna cláusula del miedo cuando se llegó a un acuerdo el pasado verano según informa El Diario Vasco.

Javi López está cedido en un Real Oviedo en donde no está brillando demasiado

Javi López no está viviendo su mejor temporada en el Real Oviedo. Después de una primera campaña en la Real Sociedad en la que no cumplió las expectativas, el club vasco lo fichó procedente del Deportivo Alavés por unos 6'5 millones de euros, se decidió este pasado verano en cederlo al conjunto asturiano con el cual podrá jugar contra la Real Sociedad sin tener que pagar absolutamente nada.

El objetivo era claro: que Javi López jugara mucho y volviera a recuperar el nivel de juego por el cual la Real Sociedad desembolsó dicha cantidad de dinero. El problema es que no está siendo así.

Javi López se está viendo condicionado por la mala temporada de un Real Oviedo que está muy cerca de descender a Segunda división si bien es cierto que el lateral izquierdo tampoco es que esté dando su mejor rendimiento ya que no le ha ganado el puesto de manera continua a Rahim. De hecho, Javi López sólo ha disputado en esta temporada 12 partidos y 718 minutos en lo que va de temporada. Aunque es verdad que en las tres últimas jornadas de LaLiga, el lateral izquierdo cedido por la Real Sociedad ha sido titular.

Javi López volverá a la Real Sociedad de cara a la próxima temporada

La Real Sociedad tiene un problema serio con Javi López ya que no están cumpliéndose el plan que deseaba con el futbolista. De cara al próximo mercado de fichajes de verano, el club vasco tendrá que decidir qué hacer con el lateral izquierdo el cual regresará al equipo ya que la cesión al Real Oviedo no incluye opción de compra.

Llegado a ese momento, la Real Sociedad tendrá que tomar una decisión con Javi López, quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. El club vasco cuenta en el lateral izquierdo con Sergio Gómez y Aihen Muñoz y, por tanto, a priori no hay mucho espacio para el futbolista de 23 años.